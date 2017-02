Rond 9.30 uur stond de AEX-index 0,3% lager op 492,4 punten. De Midkap noteerde 0,04% hoger op 720,1 punten. De beurzen in Parijs (-0,2%) en Londen (-0,1%) kleurden rood, terwijl Frankfurt bijna ongewijzigd was.

Ook wereldwijd waren de uitslagen op de beurzen gering. Wall Street sloot donderdagavond vrijwel onveranderd. De beurs in Japan eindigde vanochtend 0,6% lager.

De agenda van beleggers is voor de rest van vandaag bescheiden in omvang. Wel verschijnen vanmiddag de zogenoemde Leading indicators in de Verenigde Staten, die inzicht geven in de nabije economische toekomst.

In de AEX steeg Aegon met 1,7%. De verzekeraar kende een sterk slotkwartaal van 2016. De verzekeraar deed vooral goede zaken in Amerika. Daarbij profiteerde Aegon van lagere claims, een hogere rente en een succesvolle kostenbeheersing.

Branchegenoot Nationale-Nederlanden krabbelde op na de koersdreun van ruim 7,5% op donderdag. Het aandeel NN kreeg er 0,6% bij.

Vopak ging echter 8,9% onderuit. Beleggers schrokken van de tegenvallende winst van het tankopslagconcern. Vopak verwacht dit jaar ongeveer op dezelfde voet verder te gaan als in 2016. Dat betekent dat de bezettingsgraad minimaal op 90% blijft. Verder zal de brutowinst (ebitda) die van vorig jaar niet overtreffen. Ook meldde het bedrijf dat het met zijn lokale partner Reatile Chemicals de tankopslagactiviteiten in Zuid-Afrika uitbreidt.

In de Midkap zat Air France KLM (+1,8%) voor de derde achtereenvolgende dag in de lift. Het luchtvaartconcern prestenteerde deze week meevallende jaarcijfers. Ook TomTom (+1%) lag er positief bij. Bodemonderzoeker Fugro (-0,8%) bleef daarentegen iets achter.

Smallcapfonds Nedap noteerde 2,7% hoger. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, sloot het afgelopen jaar af met meer winst op een hogere omzet.

Voor Amsterdam Commodities gaat 2016 de boeken in als het jaar waarin een recordwinst werd geboekt. Vooral het laatste kwartaal waren de prestaties volgens de handelaar in specerijen, noten en thee sterk in vergelijking met een jaar eerder. Het aandeel Amsterdam Commodities koerste 3% in de plus.

Heijmans werd liefst 8% meer waard. De bouwer kreeg een koopadvies van ING.

