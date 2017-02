„Het opstappen van zijn veiligheidsadviseur en het terugtrekken van een beoogd minister leidt af van de belasting- en investeringsplannen van Trump”, aldus Nijkamp. En dat doet zich volgens hem voelen op Wall Street en andere beurzen.

Dat de Amerikaanse indices record na record breken en de AEX naar het hoogste niveau in anderhalf jaar is gestegen, schrijft de vermogensbeheerder vooral toe aan gunstige cijfers over de Amerikaanse economie. ,,De detailhandelscijfers waren veel beter dan verwacht. En ook het nieuws over de werkloosheidsaanvragen en de woningverkopen was goed.”

Specifiek voor de AEX zorgde ook het overnamenieuws rond Unilever voor een impuls. Nijkamp acht een volledige overname niet waarschijnlijk. ,,Voor Kraft Heinz is alleen het voedingsgedeelte interessant, terwijl Unilever onder meer ook sterk in schoonmaakmiddelen is. Bovendien is de beurswaarde van Unilever hoger dan die van het Amerikaanse bedrijf. Maar goed, niets is uitgesloten. Ook al omdat topbelegger Warren Buffett en 3G Capital achter de overnameplannen staan.”

Hoewel de bedrijfscijfers over het algemeen ruimschoots aan de verwachtingen voldoen, viel de kwartaalberichten van de AEX-fondsen in de afgelopen week juist tegen. Nijkamp: „De cijfers van Aegon en NN kregen een slechte ontvangst door zorgen over de solvabiliteit. En Vopak kwam met rondom teleurstellend nieuws.”

Voor volgende week kijkt de vermogensbeheerder onder meer uit naar de notulen van de Fed. „De markt prijst de kans op een renteverhoging in de VS in maart inmiddels op 40% in. Een dergelijke stap hoeft niet negatief te zijn, aangezien deze gedragen wordt door een sterker wordende economie”, aldus Nijkamp.

Het zou hem niets verbazen als de AEX komende week voor het eerst in anderhalf jaar boven de 500 punten zou uitkomen. „Het sentiment is immers erg goed.”