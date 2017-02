De AEX-index noteerde rond kwart voor één 0,9% in de min op 494,6 punten. De Midkap-index stond onveranderd op 719,9 punten.

Elders in Europa stonden de beurzen rond het vorige slot. Parijs, Londen en Frankfurt noteerden 0,1% lager tot 0,5% hoger.

In Azië boekte de Japanse beurs vanochtend bescheiden terreinwinst met een plus van 0,1%.

Vanwege een feestdag wordt er vandaag niet gehandeld in de VS.

In de AEX werd beurszwaargewicht Unilever 6,4% teruggeworpen na het snelle afhaken van de Amerikaanse belager Kraft Heinz. Daarmee is echter slechts een deel van de koerswinst van ruim 13% van vrijdag verdampt. Analisten van Citi denken dat in de toekomst alsnog een deal mogelijk is. Ook ING denk dat de kwestie nog niet ten einde hoeft te zijn.

Boskalis ging 5,1% onderuit. De enorme afschrijving die de baggeraar vrijdag na het slot van de beurs naar buiten bracht werkte een verkoopgolf in de hand. Voor Kepler Chevreux kwam het niet als een verrassing.

ABN Amro klom naar een winst van 1,5%. Het bankconcern is op de voorkeurslijst gezet bij het Britse Barclays. Voor Aegon dat vorige week zwak in de markt lag na de presentatie van de resultaten werd 1,1% meer betaald.

Midkapper Grandvision werd beloond met een winst van 2% na de prima jaarcijfers. Het optiekbedrijf wist zowel de omzet als de winstgevendheid in 2016 te verbeteren. Air France KLM profiteerde van een koopadvies dat Citigroup op het bedrijf plakte en dikte na de goede gang van zaken van vorige week nog eens 0,7% aan. BAM dat morgen de boeken open doet, voegde 1,9% toe aan het slot van vrijdag.

TomTom was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een koersverlies van 1%.

AScX-fonds TMG kreeg er 3,6% naar een stand van €5,97. Het Belgische Mediahuis heeft het bod op het mediaconcern omhoog getrokken naar €5,90, terwijl Talpa dat al een bod heeft uitgebracht van €5,90 liet weten de overname van TMG door te willen zetten.

Ordina zakte na de duikeling vorige week nog eens 6,7% weg.

