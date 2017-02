Damrak gaat rustig openen

BAM boekte over 2016 een flink hogere winst op lagere omzet. Geholpen door lagere afschrijvingen en herstructureringslasten kwam het nettoresultaat viermaal zo hoog uit als een jaar eerder. De opbrengsten gingen juist met bijna 6 procent omlaag. Daarbij speelde de waardedaling van het Britse pond een rol, maar ook tegenvallende ontwikkelingen in Duitsland, waar projecten werden uitgesteld.

Bij luchtvaartconcern Air France-KLM zijn de piloten van Air France tijdens een referendum in meerderheid akkoord gegaan met het plan voor de oprichting van een nieuw dochterbedrijf met lagere kosten. Dat moet met ingang van komend najaar op een aantal verlieslatende routes gaan proberen marktaandeel terug te winnen op met name luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio.

Gemalto

Ook Gemalto weet de aandacht op zich gericht. De specialist op het gebied van digitale beveiliging werkt samen met Microsoft aan technologie om apparaten die werken met Windows 10 te verbinden met internet. Financiële details over de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.

Verder brengt de overnamestrijd om Telegraaf Media Groep (TMG) mogelijk nieuwe interessante ontwikkelingen. Volgens bronnen van het Financieele Dagblad weet John de Mol zich bij zijn poging om het mediabedrijf in te lijven gesteund door een groep van circa dertig topmanagers die direct onder de raad van bestuur actief zijn. De managers zouden meer zien in de plannen van de tv-producent dan in die van de Vlaamse dagbladuitgever Mediahuis, die zondag een verhoogd bod op tafel legde.

Olie

De AEX-index ging maandag met verlies van 0,7 procent de handel uit, op 495,66 punten. Vooral het stevige koersverlies van Unilever woog daarbij zwaar. Het was- en voedingsmiddelenconcern en branchegenoot Kraft Heinz maakte bekend dat een fusie niet meer in de maak is. Daarnaast ging Boskalis onderuit nadat het met een enorme afschrijving naar buiten kwam.

De MidKap won 0,6 procent tot 723,66 punten en de graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs toonden een wisselend beeld. Beleggers moesten het doen zonder impuls van Wall Street, waar vanwege de viering van President's Day de beurzen gesloten bleven.

De prijs van Amerikaanse olie noteerde dinsdag voorbeurs 0,6 procent hoger op 53,71 dollar per vat. Brent werd 0,1 procent duurder tot 56,23 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0587 dollar, tegen 1,0620 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.