Om vijf voor tien stond de AEX fractioneel lager op 495,5 punten. De AMX steeg 0,2% naar 724,9 punten.

Elders in Europa hielden kopers en verkopers elkaar ook goed in evenwicht. Frankfurt stond onveranderd en Parijs verloor 0,2%.

In Azië was de stemming vanochtend positief. De Japanse Nikkei-index sloot 0,7% hoger. Na de vrije dag op maandag wegens President's Day wezen de indexfutures op een licht hoger begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Om half tien kwam naar buiten dat de Duitse inkoopmanagersindex op het hoogste niveau in bijna zes jaar is beland. Vanmiddag komt dit cijfer uit de VS naar buiten, dat een goed beeld geeft van de staat van de economie.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging digitaal beveiliger Gemalto met een winst van 2,1% aan kop, na een aangekondigde samenwerking met Microsoft.

Staalgigant ArcelorMittal pakte er 1% bij, geholpen door meevallende kwartaalcijfers van de mijnbouwbedrijven BHP Billiton en Anglo American.

Unilever won 0,4%. Maandag gaf de voedings- en wasmiddelenproducent de helft van de winst van vrijdag weg, doordat Kraft Heinz zijn bod introk. Beleggers hopen dat de Amerikaanse concurrent later dit jaar een nieuwe overnamepoging zal doen.

In de Midkap ging ingenieursbureau Arcadis met een winst van 2,7% aan kop. Air France KLM won 1,9%, nadat UBS het advies verhoogde van 'verkopen' naar 'kopen'.

Bouwbedrijf BAM zakte 0,4%. Weliswaar voldeden de jaarcijfers aan de verwachtingen, maar de afgegeven prognose voor dit jaar viel beleggers tegen.

GrandVision won 0,7%. ING verhoogde het koersdoel naar €27, in reactie op het meevallende kwartaalbericht waarmee de optiekketen maandag naar buiten trad.

Hoop dat John de Mol zijn bod op mediabedrijf TMG zal verhogen, deed de smallcap 0,5% klimmen naar €6,00. Evenals het Vlaamse Mediahuis biedt hij €5,90 per aandeel.

