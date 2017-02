'Hogere opening voor AEX'

Wolters Kluwer behaalde in 2016 een hogere winst en omzet. De informatieleverancier boekte vooral in Europa betere resultaten, in Amerika was de vergelijkingsbasis ,,uitdagend''.

Verzekeraar ASR maakte vorig jaar meer winst dan een jaar eerder. Dat is te danken aan zowel betere prestaties bij bestaande activiteiten als overnames. Van de hogere winst profiteren ook de aandeelhouders, van wie de Nederlandse staat de grootste is. Zij mogen een dividend verdelen van 187 miljoen euro, ofwel 1,27 euro per aandeel.

Sterk kwartaal

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion beleefde een sterk laatste kwartaal van 2016. Het bedrijf voerde zowel het bedrijfsresultaat als de omzet op. Ook stelde Kendrion aandeelhouders een aandeleninkoopprogramma in het vooruitzicht.

Elders in Europa kwamen onder meer Airbus, het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer en Telefónica Deutschland met handelsberichten naar buiten. Ook Lloyds Banking Group opende de boeken.

De prijs van Amerikaanse olie klom voorbeurs 0,2 procent tot 54,42 dollar per vat. Brent werd 0,3 procent duurder tot 56,80 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0522 dollar, tegen 1,0549 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.