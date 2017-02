De AEX-index eindigde woensdag 0,1% hoger op 499 punten. De Midkap sloot vrijwel onveranderd op 726,9 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen eindigden 0,2% tot 0,4% hoger.

Kort na de opening reikte de AEX-index tot 500,94 punten. De laatste keer dat de AEX boven 500 punten stond, was in augustus 2015.

Wall Street noteerde woensdagmiddag onveranderd, ten tijde van het Europese slot.

Handelaar Frank Bonsee van ABN Amro keek tevreden terug op het cijferseizoen tot nog toe. Ook de economische ontwikkeling in de VS geeft volgens hem reden tot optimisme. "Er is een positieve ondertoon. De economie is op stoom. Een eventuele renteverhoging wil alleen zeggen dat het economisch goed gaat, al zijn er beren op de weg. Europa is nog ietsje minder. Er is geen nog geen reden om vanuit de VS naar Europa te draaien."

In de AEX ging Unilever aan kop met een winst van 4,1%. De koers vloog omhoog nadat Unilever woensdagmiddag meldde dat het zoekt naar opties om de aandeelhouderswaarde te vergroten, nadat het voedings- en levensmiddelenconcern vrijdag een bod van €134 miljard van Kraft Heinz afwees.

Wolters Kluwer kreeeg er 2,5% bij. De informatieleverancier behaalde in 2016 een hogere winst en omzet.

Slechts een handvol hoofdfondsen noteerde in de plus, waaronder KPN (+1,3%).

Onderaan in de lijst stonden chipmachinefabrikant ASML(-2,2%) en staalconcern ArcelorMittal (-1,8%).

In de Midkap was ASR de gangmaker met een plus van 3%. De verzekeraar wist op vrijwel alle vlakken de analistenverwachtingen te overtreffen. Na de positieve jaarcijfers verhoogde KBC Securities zijn koersdoel voor het aandeel ASR met €3,50 naar €25.

Onderaan bij de middelgrote fondsen stond toeleverancier voor de chipindustrie Besi (-2,7%)

Smallcapfonds Kendrion, producent van elektromagnetische componenten, beleefde een sterk laatste kwartaal van 2016. Het bedrijf voerde zowel het bedrijfsresultaat als de omzet op. Het aandeel Kendrion noteerde een fractioneel plusje.

Sif Holding steeg 2,8%. De funderingsspecialist heeft een order gewonnen voor de levering van alle 71 grondvesten voor het Duitse offshore-windpark EnBW Hohe See. Het windpark komt circa 90 kilometer ten noorden van het eiland Borkum te liggen.

