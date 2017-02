`AEX blijft dicht bij huis`

Fugro verwacht dat in de eerste helft van dit jaar de marktomstandigheden in de offshore-olie- en - gassector nog verder zullen verslechteren en rekent op een verdere omzetdaling. In de tweede helft van het jaar zal de afname van de opbrengsten waarschijnlijk afvlakken, aldus het concern.

Brunel heeft een erg moeilijk jaar achter de rug. De aanhoudende malaise op de olie- en gasmarkten drukte de vraag naar tijdelijk personeel in die voor het bedrijf belangrijke sector. Pas in de tweede helft van 2017 wordt een stabilisatie van de omzet voorzien, en mogelijk zelfs wat groei.

Lege beurshuls

Galapagos boekte over 2016 een nettowinst, waar het biotechnologiebedrijf een jaar eerder nog een verlies rapporteerde. Ook werd de omzet vorig jaar flink uitgebouwd.

Ook Lavide weet de aandacht op zich gericht, nu de voorgenomen beursgang van CS Factoring van Dirk Scheringa via een omgekeerde overname van de lege beurshuls van de baan is.

Verdeeld

Verder kunnen Vopak en IMCD bewegen op adviesverhogingen door analisten van respectievelijk ABN AMRO en Berenberg. Daarnaast kondigde Novisource een overname aan.

Elders in Europa stonden cijferpresentaties van onder meer BASF en Royal Bank of Scotland op de rol.

De AEX-index aan het Damrak eindigde donderdag met een min van 0,3 procent op 497,63 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 730,20 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,4 procent. Wall Street eindigde verdeeld.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde voorbeurs 0,3 procent tot 54,27 dollar en Brent zakte 0,4 procent, bij 56,35 dollar per vat. De euro was 1,0586 dollar waard, tegen 1,0585 dollar bij het slot in Europa op donderdag.