Beurzen in ban van toespraak Trump

Sinds de verkiezingsoverwinning van Trump in november is Wall Street naar recordhoogte gestegen door zijn belofte om de Amerikaanse economie aan te jagen met stevige belastingverlagingen, hogere investeringen en minder regelgeving. De Dow Jones-index steeg in januari voor het eerst in de geschiedenis boven de magische grens van 20.000 punten en heeft inmiddels de grens van 21.000 punten in het vizier.

De Amsterdamse beursgraadmeter AEX pikte ook een graantje mee en klom deze week boven de 500 punten. Dat was voor het eerst sinds augustus 2015.

Nieuwe impuls

Als Trump zijn belastingplannen dinsdagnacht uit de doeken doet, dan is het volgens marktanalist Ron van der Does (IG Markets) de vraag of de beurzen verder gaan oplopen of een stap terugzetten. "Het zou mij niet verbazen als de plannen van Trump voor een nieuwe impuls gaan zorgen. Het onderliggend economisch sentiment is namelijk heel goed", aldus de beursman.

In de voorbije handelsweek hebben de vermogensbeheerders Goldman Sachs en ABN Amro MeesPierson echter gewaarschuwd dat de tijd voor aandelenbeleggers is aangebroken om hun koerswinsten deels te verzilveren. Daar staat tegenover dat de AEX-index volgens technisch analist Royce Tostrams op koers ligt om te stijgen naar ruim 700 punten.

PostNL en Ahold

Naast de toespraak van Trump krijgen beleggers op de Amsterdamse beurs volgende week ook opnieuw een serie jaarcijfers voorgeschoteld. Onder meer PostNL (maandag), Aalberts Industries (dinsdag), Ahold Delhaize (woensdag) en Gemalto (vrijdag) gunnen beleggers een kijkje in de boeken.

In de afgelopen handelsweek behoorden brillenverkoper GrandVision en ingenieurskantoor Arcadis tot de sterkste stijgers op het Damrak. Trustkantoor Intertrust was daarentegen een stevige verliezer. De AEX-index kon de mijlpaal van ruim 500 punten op woensdag niet vasthouden en ging met verlies de week uit.