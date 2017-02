PostNL zakt op hogere beurs

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% hoger op 496,6 punten. De Midkap noteerde 0,2% in de plus op 724,7 punten.

Beleggers hebben een drukke handelsweek voor de boeg met jaarcijfers van onder meer Aalberts Industries (dinsdag), Ahold Delhaize (woensdag) en Gemalto (vrijdag). Ook de zogenoemde State of the Union-toespraak van president Donald Trump voor het congres in Washington in de nacht van dinsdag op woensdag zal de gemoederen op de financiële markten bezighouden. Hetzelfde geldt voor een toespraak die Fed-voorzitter Janet Yellen vrijdag gaat geven.

In de AEX was staalproducent ArcelorMittal (+1,2%) de grootste stijger. Philips (+1,1%) was eveneens in trek. De fabrikant van medische apparatuur werd door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs op de kooplijst gezet.

Unilever koerste 0,7% in de plus. Binnen het voedings- en wasmiddelenconcern zou een interne strijd dreigen na het ingetrokken miljardenbod van sectorgenoot Kraft Heinz. Bestuursvoorzitter Paul Polman zou daarbij de steun hebben van duurzame grootaandeelhouders, terwijl zijn financiële rechterhand Graeme Pitkethly meer een luisterend oor heeft voor Angelsaksische beleggers die gericht zijn op geld verdienen op de kortere termijn.

In de Midkap zakte PostNL met 2,7%. De post- en pakjesbezorger schrapt de komende vier jaar opnieuw 500 tot 600 banen per jaar. Dankzij die aanhoudende reorganisatie en de groei in de pakkettendienst valt de winst de komende jaren hoger uit dan eerder werd voorspeld. Aandeelhouders werd verder een dividend over 2016 voorgesteld, waar tot op heden werd vastgehouden aan de belofte van een eerste uitkering over 2017. KBC Securities sprak echter van 'zwakke cijfers', waarbij vooral opviel dat PostNL internationaal minder presteerde.

TomTom kondigde aan nieuwe chips van chipgigant Qualcomm te gaan gebruiken in zijn systeem voor kaarten voor zelfrijdende auto's. De financiële details daarvan werden echter niet bekendgemaakt.

Op de lokale markt verloor het aandeel Euronext 2,9%. Branchegenoot London Stock Exchange (LSE) waarschuwde dat zijn beoogde megafusie met Deutsche Börse in gevaar is gekomen door zware eisen van de Europese Commissie. Als de fusie niet doorgaat, wordt mogelijk ook een streep gezet door de verkoop van clearingbedrijf LCH.Clearnet door LSE aan Euronext. Positief nieuws voor Euronext was wel dat het van oorsprong Russische telecombedrijf Vimpelcom de stap naar de Amsterdamse beurs wil maken.