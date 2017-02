De AEX eindigde 0,1% hoger op 495,35 punten. De hoofdgraadmeter kreeg er per saldo in februari 3,8% bij. De AMX klom 0,6% naar 724,17 punten.

Elders in Europa kwam de beurzen ook het dipje geheel te boven. Frankfurt en Parijs wonnen 0,2% en 0,4%.

Uit de VS kwam in de middag overwegend goed macronieuws die de koersen een steuntje in de rug gaven. Zo liepen de huizenprijzen in twintig grote steden in Amerika verder op en steeg het consumentenvertrouwen in de VS in februari naar het hoogste niveau sinds juli 2001.

Beleggers waren verder in afwachting van de State of the Union-toespraak van Donald Trump, die hij vannacht vanaf drie uur Nederlandse tijd houdt. Naar verwachting zal hij onder meer ingaan op zijn plannen om de belastingen te verlagen en meer in infrastructuur te investeren. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, wordt het tijd voor Trump om meer openheid van zaken te geven over zijn stimuleringsplannen. "Het in ieder geval helder dat Trump meer wil uitgeven aan defensie en voorstander is van deregulering, maar het is afwachten hoe de markt die in de voorbije maanden al zeer hard is opgelopen, zal reageren als er meer duidelijkheid komt. De kans op een teleurstelling doordat Trump mogelijk niet voldoende zal leveren is daarbij aanwezig. " Verder wijst hij er op dat de fiscale expansie waar Trump waarschijnlijk meer inzicht over gaat geven impact kan hebben op het monetaire beleid van de Federal Reserve die volgende maand het rentebesluit bekend maakt. Wall Street deed vanmiddag bij de start een stapje terug.

Westerterp houdt er rekening mee dat de koersen in maart een pas op de plaats gaan maken na de opgewekte gang van zaken in februari. "Het cijferseizoen is goed verlopen. Bovendien worden bedrijven steeds gedurfder met de vooruitzichten. Aan de andere kant is de volatiliteit al maanden niet zo laag geweest en kunnen beleggers het zekere voor het onzekere nemen en hun winsten veilig gaan stellen. "

Mindere dag Aalberts

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond industrieel toeleverancier Aalberts met een daling van 2,4% onderaan, na de publicatie van zijn jaarcijfers. Eerder op de dag was de koersdaling nog een stuk groter. Volgens hoofd research Martijn den Drijver van NIBC Markets ging het over de gehele linie bekeken minder goed dan verwacht. DeGroofPetercam zag aanleiding het advies naar 'houden' te verlagen, omdat de koers na de recente krachtige opmars volgens haar weinig opwaarts potentieel biedt.

Staalgigant ArcelorMittal liet 1,2% liggen na tegenvallende resultaten van de Duitse branchegenoot Salzgitter. ASML werd door beleggers 0,8% lager gezet.

Aan de andere kant prijkte Galapagos bovenaan met een vooruitgang van 1,9%. Boskalis voegde 1,4% toe aan het vorige slot. SBM Offshore zag de koers ook 1,4% aantrekken.

Bij de middelgrote fondsen werd Air France KLM omarmd met een plus van 3%. Corbion behield de koppositie met een 3,2% hogere koers.

Flow Traders klom 2%, na een koopadvies van ING. De bank verwacht dat de flitshandelaar zijn marktaandeel in de groeiende ETP-markt verder zal uitbreiden en rekent op expansie in de VS en Azië.

PostNL was 1,3% in herstel, dankzij een herhaald koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Jefferies. Maandag ging de post- en pakjesbezorger nog onderuit, in reactie op tegenvallende jaarcijfers.

Smalcap Esperite gleed 0,7% weg. Het stamcelopslagbedrijf is er nog altijd niet in geslaagd kapitaal aan te trekken.

