Rond half één stond de AEX 0,3% lager op 493,55punten. De AMX klom 0,1% naar 720,08 punten.

Elders in Europa schommelden de beurzen rond de slotstanden van maandag. Frankfurt verloor 0,2% en Parijs stond onveranderd.

Na de kleine plussen op maandag wezen de indexfutures op een vlakke start van Wall Street om half vier vanmiddag.

Beleggers waren in afwachting van de State of the Union-toespraak van Donald Trump, die hij vannacht vanaf drie uur Nederlandse tijd houdt. Naar verwachting zal hij onder meer ingaan op zijn plannen om de belastingen te verlagen en meer in infrastructuur te investeren.

Youri Sleutel, analist bij Lynxx, benadrukt het belang van de rede die Trump naar buiten brengt. "De aandelenmarkten vooral in de VS zijn hard opgelopen sinds zijn verkiezingsoverwinning vanwege de hooggespannen verwachtingen over zijn belastingplan. Het zal afhangen van de details die Trump gaat geven of de koersen een nieuwe impuls krijgen nu het goed verlopen cijferseizoen bijna ten einde loopt. Het groeicijfer over de Amerikaanse economie later vanmidag zal waarschijnlijk weinig impact op het sentiment hebben."

Aalberts uit gratie

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond industrieel toeleverancier Aalberts met een verlies van 5% stevig onderaan, na de publicatie van zijn jaarcijfers. Volgens hoofd research Martijn den Drijver van NIBC Markets ging het over de gehele linie bekeken minder goed dan verwacht. DeGroofPetercam zag aanleiding het advies naar 'houden' te verlagen, omdat de koers na de recente krachtige opmars volgens haar weinig opwaarts potentieel biedt.

Staalgigant ArcelorMittal liet 1,4% liggen na tegenvallende resultaten van de Duitse branchegenoot Salzgitter. KPN werd door beleggers 0,8% lager gezet.

ABN Amro stond met een plus van 1,3% bovenaan. NN Group kon 1% bijschrijven. SBM Offshore kreeg er 0,8% bij.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een plus van 2,6% bovenaan.

Flow Traders klom 1,8%, na een koopadvies van ING. De bank verwacht dat de flitshandelaar zijn marktaandeel in de groeiende ETP-markt verder zal uitbreiden en rekent op expansie in de VS en Azië.

PostNL was 0,5% in herstel, dankzij een herhaald koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Jefferies. Maandag ging de post- en pakjesbezorger nog onderuit, in reactie op tegenvallende jaarcijfers.

Smalcap Esperite won 0,3%, hoewel het stamcelopslagbedrijf er nog altijd niet in geslaagd is kapitaal aan te trekken.

