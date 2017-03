De AEX-index noteerde rond kwart over tien 1,3% in de plus op 501,69 punten, het hoogste niveau sinds begin augustus 2015. De Midkap-index ging 0,6% vooruit naar 728,75 punten.

Elders in Europa zat de stemming er ook goed in. Londen en Frankfurt wonnen 0,7% en 1,2%.

Wall Street kleurde gisteravond licht rood, waarbij de recordreeks van de Dow Jones-index een halt werd toegeroepen. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op hogere standen. President Donald Trump liet vannacht in zijn eerste toespraak voor het Amerikaanse Congres een verzoenende toon naar de Democraten toe horen. De president maakte verder bekend $1000 miljard te willen investeren in een verbeterde infrastructuur. Het werk aan spoorwegen, wegen, vliegvelden, bruggen en viaducten moet miljoenen nieuwe banen opleveren. Verder liet een Fed-lid van San Francisco weten dat er een kans bestaat op een snelle rentestapin de VS. De dollar kreeg in reactie de wind stevig in de rug tegenover de euro naar een stand van $1,054.

In Azië kwam de Nikkei de nieuwe handelsmaand goed uit de startblokken met een winst van 1,4% gesteund door een verzwakking van de yen en een opsteker over het vertrouwen bij inkoopmanagers in de industrie.

Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, stapten beleggers snel heen over de speech van Trump die geen details gaf over zijn belastingplan en werd de blik verlegd naar het Beige Book van de Federal Reserve later vanavond die meer duidelijkheid kan geven over de kans op een spoedige verhoging van de rente in de VS.

In de vrijwel geheel groengekeurde AEX werden de resultaten van Ahold Delhaize enthousiast ontvangen. De koers van het supermarktconcern steeg 3,4%. Ahold Delhaize presenteerde solide cijfers over het vierde kwartaal met zijn activiteiten in de VS en Nederland. Analisten bij Jefferies benadrukten de ,,uitstekende'' vooruitgang in Europa, en met name op de marges in Nederland. Ook in de Verenigde Staten wist Ahold Delhaize volgens de analisten zijn marges te waarborgen ondanks de felle concurrentie.

Verder kwam uit Nederland gunstig nieuws. De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de industrie weerspiegelt, liet een sterke groei in januari zien.

Arcelor Mittal kon ook op flinke kopersinteresse rekenen met het vooruitzicht van grootschalige infrastructurele investeringen in de VS. Het staalconcern kreeg er 3,6% bij. De financiële waarden ING en ABN Amro koersten met dank aan de oplopende obligatierentes 1,7% respectievelijk 2% hoger. De verzekeraars NN Group (+2%) en Aegon (+1,9%) waren ook in trek.

Gemalto daarentegen deed een stapje terug en verloor 0,1%. KPN liet 0,2% liggen.

In de Midkap nam Aperam de koppositie over met een plus van 2,1%. Air France KLM zette de opmars van vorige maand voort en dikte 2% aan.

AScX-fonds TMG schoot 5,2% omhoog nadat Talpa, het bedrijf van John de Mol, voorbeurs liet weten zijn overnamebod te verhogen naar €6,35 per aandeel.

