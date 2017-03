De AEX-index noteerde woensdag rond kwart voor één 1,5% hoger op 502,5 punten, het hoogste niveau sinds begin augustus 2015. De Midkap-index ging 0,9% vooruit naar 730,5 punten.

Elders in Europa zat de stemming er ook goed in. Londen, Parijs en Frankfurt stegen 1% tot 1,5%.

Wall Street kleurde gisteravond licht rood in afwachting van de speech van president Donald Trump, die goed werd ontvangen vanwege de verzoenende toon. Trump maakte bekend $1000 miljard te willen investeren in een verbeterde infrastructuur. Het werk moet miljoenen nieuwe banen opleveren. De futures wijzen op een hogere opening vn Wall Street vandaag.

In Japan won de Nikkei 1,4%, gesteund door een verzwakking van de yen en een opsteker over het vertrouwen bij inkoopmanagers in de industrie.

Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, stapten beleggers snel heen over de speech van Trump, die geen details gaf over zijn belastingplan. De blik is verlegd naar het Beige Book van de Federal Reserve later vanavond, wat meer duidelijkheid kan geven over de kans op een spoedige verhoging van de rente in de VS.

Simon Wiersma van ING signaleerde meerdere redenen voor de opgewekte stemming onder beleggers. "Trump heeft in zijn speech geen details gegeven, maar hij heeft de wereld ook niet tegen zich opgezet. De economische ontwikkeling in de wereld is ook positief"", zei Wiersma, wijzend op cijfers die vandaag bekend werden. Zo liep de Chinese inkoopmanagersindex onverwacht op, terwijl de Europese inkoopmanagersindex steeg naar het hoogste niveau in zes jaar.

Wiersma wees ook op de ontwikkelingen aan het rentefront. "Steeds meer Fed-bestuurders geven hints dat er een renteverhoging in maart komt. De kans daarop wordt door de markt ingeschat op 80%. Dat was twee dagen gelegen nog 40%. Dat heeft gevolgen voor de kapitaalmarkt. De lange rente gaat omhoog en dat is positief voor aandelen in de financiële sector." Hij benadrukte dat een renteverhoging niet per se slecht nieuws is voor de aandelenmarkt. "Een renteverhoging om de juiste redenen - aantrekkende economie en inflatie - hoeft niet negatief te zijn. Het kan "juist een teken van kracht zijn."

Bij de hoofdfondsen ging Ahold Delhaize aan kop met een winst van 3,9%. Het supermarktbedrijf presenteerde solide cijfers over het vierde kwartaal met zijn activiteiten in de VS en Nederland. Analisten bij Jefferies benadrukten de ,,uitstekende'' vooruitgang in Europa, en met name op de marges in Nederland. O

Arcelor Mittal kon ook op flinke kopersinteresse rekenen na positieve berichten over de groei van de industrie in China. Het staalconcern kreeg er 3,9% bij.

ING (+3%) en ABN Amro (+3,2%) deden het ook goed, met dank aan de oplopende rentes in Amerika. De verzekeraars NN Group en Aegon kregen er 2,1% respectievelijk 2,7% bij.

Voor RD Shell hadden beleggers 1,5% meer over.

KPN was hekkensluiter met een verlies van 0,5%.

In de Midkap ging Air France KLM aan kop. Het aandeel schoot 4,4% omhoog. PostNL (+2,4%) liet een verder herstel zien na de tik begin deze week na de publicatie van de resultaten.

Aan de andere kant moest Fugro 1,4% afstaan. Boskalis meldde dinsdag nabeurs volledig uit de bodemonderzoeker te zijn gestapt.

Mediabedrijf TMG steeg 3,8% naar €6,14 nadat Talpa, het bedrijf van John de Mol, voorbeurs liet weten zijn overnamebod te verhogen naar €6,35 per aandeel. Volgens analisten van KBC heeft Talpa toch weinig kans om de biedingsstrijd te winnen van concurrent Mediahuis/VP Exploitatie. KBC wijst op het feit dat de combinatie 60% van de aandelen TMG bezit en dat de grootaandeelhoudersfamilie Van Puijenbroek zich duidelijk verbonden lijkt te hebben aan Mediahuis.

Wilt u het Financiële Verkiezingsdebat terugkijken? Klik op deze link.