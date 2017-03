De AEX-index sloot 0,3% lager op 503,79 punten. De Midkap eindigde een fractie lager bij 733,03 punten.

Parijs, Londen en Frankfurt kwamen nauwelijks van hun plaats.

De Dow op Wall Street verloor 0,2%. De beursnotering van socialmediabedrijf Snap aan NYSE begon goed, bij $24 per aandeel, terwijl de introductieprijs op $17 was gesteld.

Er is inmiddels een 74% kans dat de Federal Reserve in maart een renteverhoging doorvoert, aldus dataverzamelaar Thomson Reuters.

Euforie

,,De markt verkeert toch in euforie. In aandelen worden de toppen van 2015 weer genaderd, met de AEX-stand van rond 510 punten. Dat is fors. Beleggers kijken weinig naar de schaduwkanten”, zegt handelaar Bert van der Pol van Mijn Effecten.

De gematigder toon die president Trump heeft aangeslagen en gunstige macrocijfers geven steun aan dat optimisme. ,,Maar weinigen wijzen erop dat het Amerikaanse Congres op 15 maart een besluit moet nemen over het te hoge schuldenplafond. Terwijl ook onzeker is hoe het belastingplan van Trump eruit gaat zien, en hoe dat gefinancierd moet worden.”

Dat Trump ook heeft gesuggereerd bepaalde afspraken met de WTO mogelijk te negeren, stemt niet optimistisch.

Daarnaast loopt de inflatie in de VS en Europa op. In Duitsland reikte dat Eurostatcijfer al tot 2,2%, inclusief brandstoffen, boven de in Europa gewenste 2% voor de kerninflatie.

Aangesterkte producentenprijzen in Europa zetten druk op marges. ,,De markt wil vanwege de gestegen inflatie graag een hogere rente zien. Zoals elke drie maanden. Het zal niet snel gebeuren", aldus Wander Groot van het Effectenhuis Commissionairs. ,,De echter groei is er nog niet. De lonen staan onder druk, dat landen de grenzen willen sluiten zegt veel. De groei zal voorlopig beperkt blijven."

De euro noteerde 0,3% lager tegen de dollar bij $1,0524. Fed-bestuurder Brainard meldde voorstander van een snelle renteverhoging te zijn. Brentolie verloor 1,6% bij $55,48 per vat.

Aalberts Industries (+2,4%) ging met tankopslagbedrijf Vopak (+1,8%) aan kop bij de slotbel.

Digitale beveiliger Gemalto ging mee met een dagwinst van 1,5%, nadat het aandeel gisteren nog de enige verliezer was bij de hoofdfondsen.

Biotechbedrijf Galapagos was aanvankelijk hekkensluiter in de AEX-index, maar veerde op naar een plus van 0,6%. Het kreeg voor het eerst een koopadvies van Nomura bij een prijsdoel van $87. Eerder werd bekend dat topman Onno van de Stolpe eind februari voor bijna €9,9 miljoen aan aandelen heeft verkocht.

Arcelor Mittal daalde 2,1%. Voorbeurs meldde het staalbedrijf dat het een obligatie van $1,5 miljard vervroegd gaat aflossen.

Ahold Delhaize, dat gisteren dik werd beloond voor zijn jaarcijfers, was een van de grootste dalers met een verlies van 2,2%.

Uitzender Randstad daalde bij het slot met 1%. Concurrent Adecco verloor op de Franse beurs 4% na zijn jaarcijfers.

Voedings- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever was hekkensluiter met een verlies van 0,6%. Het concern krijgt in Zuid-Afrika mogelijk een boete wegens verboden prijsafspraken.

In de Midkap eindigde bodemonderzoeker Fugro 2,5% hoger. Topman Van Riel meldde goede vooruitzichten bij BNR. Bouwbedrijf BAM (+2,6%) volgde.

Techbedrijf ASMI steeg 0,4%. De consensus onder analisten is dat het zijn omzetraming over het vierde kwartaal heeft gehaald.

Kas Bank eindigde met 8,8% dagwinst na zijn jaarverslag. De bank zag zijn winst vorig jaar dalen ten opzichte van een jaar eerder. De effectendienstverlener had last van uitdagende marktomstandigheden met aanhoudend lage rentes en politieke onzekerheden. Wel liet de tweede jaarhelft een duidelijke verbetering zien, onder meer door kostenbesparingen. ING was positief over het dividend.

