De AEX-index noteerde donderdag rond tien uur 0,3% lager op 503,3 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,2% lager op 731,5 punten.

Gisteren kreeg de AEX-index er 2% bij, in reactie op de positieve speech van Trump en goed economisch wereldnieuws. In Wall Street liepen de koersen dinsdag 1,5% op.

Digitale beveiliger Gemalto ging aan kop in de AEX-index met een winst van 0,6%, nadat het aandeel gisteren nog de enige verliezer was bij de hoofdfondsen.

Arcelor Mittal steeg 0,4%. Het staalconcern, dat gisteren al een van de grootste stijgers was, kreeg er 1% bij. Voorbeurs meldde het bedrijf dat het een obligatie van $1,5 miljard vervroegd gaat aflossen.

ABN Amro, gisteren al een van de grootste winnaars, kreeg er 0,3% bij.

Heineken daalde 0,8%, nadat concurrent AB InBev donderdag matige cijfers presenteerde.

Ahold Delhaize, dat gisteren dik werd beloond voor zijn jaarcijfers, was woensdag een van de grootste dalers met een verlies van 1%.

Voedings- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever was hekkensluiter met een verlies van 1,1%. Het concern krijgt in Zuid-Afrika mogelijk een boete wegens verboden prijsafspraken.

In de Midkap ging bouwbedrijf BAM (+1,3%) aan de leiding. Techbedrijf ASMI daalde 1,6%.

Biotechbedrijf Galapagos was hekkensluiter in de AEX-index. Het aandeel daalde 1,9% in reactie op het bericht dat topman Onno van de Stolpe eind februari voor bijna €9,9 miljoen aan aandelen heeft verkocht.

Kas Bank schoot 8% omhoog na zijn jaarverslag. De bank zag zijn winst vorig jaar dalen ten opzichte van een jaar eerder. De effectendienstverlener had last van uitdagende marktomstandigheden met aanhoudend lage rentes en politieke onzekerheden. Wel liet de tweede jaarhelft een duidelijke verbetering zien, onder meer door kostenbesparingen.