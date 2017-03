De AEX sloot 0,4% hoger op 505,8 punten. De AMX daalde 0,1% naar 732,3 punten.

In de rest van Europa was het beeld verdeeld. Frankfurt zakte 0,3% en Parijs steeg 0,6%.

Vermogensstrateeg Joop van de Groep (Antaurus) schrijft de plus van het Damrak vooral toe aan de stijging van de kapitaalmarktrente. ,,In Nederland is deze voor de 10-jaars gestegen tot nagenoeg 0,6%. Dit zie je terug in mooie plussen bij de banken en verzekeraars, die hier baat bij hebben."

Van de Groep wijst ook op de overwegend gunstige economische berichten. ,,Vooral in Europa gaat het goed. In de VS is er wel sprake van enige groeivertraging. Weliswaar zullen de voorgenomen extra investeringen in infrastructuur een impuls geven, maar pas in 2018 en 2019. De belastingplannen hebben ook niet direct een groot effect op de economie. Wel zorgen ze ervoor dat kapitaal terugstroomt naar de VS, waarvan de dollar zal profiteren."

Beleggers waren in afwachting van de toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen om zeven uur vanavond. De vermogensstrateeg twijfelt er nauwelijks aan dat de Amerikaanse centrale bank op 15 maart tot een renteverhoging besluit. ,,Alleen al vanwege het feit dat Yellen erbij blijft dat de rente dit jaar drie maal verhoogd wordt. Ik denk dat beleggers positief zullen reageren, omdat de rentestap een signaal is dat het goed gaat met de economie."

Gemalto gewild

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde digitaal beveiliger Gemalto met een plus van 7,8% bovenaan, in reactie in op meevallende jaarcijfers. ING ziet in de betere verdiensten voor andere activiteiten dan mobiel een sterk keerpunt.

De banken lagen er ook goed bij, met plussen van 2,9% voor ING en ABN Amro.

KPN steeg 2,3%, na een koopadvies door Exane BNP Paribas. De Franse bank hanteert een koersdoel van €3,20.

Staalproducent ArcelorMittal eindigde met een min van 1,7% onderaan.

Kabelmaatschappij Altice verloor 1,2%, ondanks een verhoging van het koersdoel door Deutsche Bank naar €20,00. Het advies bleef wel op 'houden' staan.

Unilever liet 0,4% liggen. De Duitse bank Berenberg verwacht dat de voedings- en schoonmaakmiddelenproducent voor €18 miljard aandelen zal terugkopen om aandeelhouderswaarde te creëren.

Midkapper Vastned verloor 1,7%, na een verkoopadvies door de Britse bank HSBC.

ASMI zakte 0,6%. De toeleverancier aan de chipindustrie meldde donderdag nabeurs een forse stijging van omzet en winst. Theodoor Gilissen noemde ASMI vrijdag vanwege de prestaties een overnamekandidaat.

Sectorgenoot Besi verloor 0,5%, ondanks een koersdoelverhoging van €34 naar €38 door NIBC bij een herhaald koopadvies.

Smallcap AMG schoot maar liefst 18% omhoog. De mijnbouwer in schaarse grondstoffen kreeg een opdracht voor de levering van lithium, dat veel gebruikt wordt in elektrische auto's.

ICT Automatsering steeg 5,2% op meevallende jaarcijfers.

Kijk hier voor tips voor je belastingaangifte