Blik op ECB in nieuwe week

ECB-president Mario Draghi laat de rente vrijwel zeker onveranderd. Belangrijker wordt dan ook zijn toelichting. De inflatie in de eurozone is vorige maand opgelopen tot 2% op jaarbasis. Daarmee voldoet de stijging van het prijspeil voor het eerst in vier jaar aan de doelstelling van de ECB. Afgezien van hogere prijzen voor energie en voedingsmiddelen kwam de geldontwaarding in februari uit op 0,9%.

Boskalis en Accell

Beleggers op de Amsterdamse beurs krijgen ook een serie jaarcijfers voorgeschoteld. Onder meer baggeraar Boskalis (woensdag), metaalspecialist AMG, automatiseerder Ctac, autoleasebedrijf Stern (donderdag) en fietsenfabrikant Accell Group (vrijdag) openen de boeken. Bij Accell kondigde bestuursvoorzitter René Takens vorige maand onverwachts zijn vertrek aan per 25 april. Het moederbedrijf van merken als Batavus, Sparta en Koga is nog op zoek naar een nieuwe topman.

Gisteren zijn de meeste beleggers met een positief gevoel aan het weekend begonnen. De Amsterdamse beursgraadmeter AEX steeg vrijdag namelijk naar het hoogste punt in bijna twee jaar bij een stand van 506 punten. Op Wall Street klom de Dow Jones-index deze week voor het eerst boven de 21.000 punten. Dat was mede te danken aan een positief ontvangen toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump voor het Congres in Washington.

Snapchat

Naast banencijfers wordt volgende week op Wall Street ook interessant hoe de beurskoers van nieuwkomer Snap zich gaat ontwikkelen. Het bedrijf achter de populaire foto- en videoberichtenapp Snapchat maakte afgelopen donderdag een glorieuze entree op de beurs.

Door de koersexplosie is het aandeel Snap inmiddels echter overgewaardeerd, stelt marktanalist Ron van der Does (IG Markets). "Het bedrijf produceert rode cijfers en het is nog maar de vraag of het ooit in de winst komt", stelt de beursman. "De toekomst zal het moeten leren, maar voor de meer defensief ingestelde belegger lijkt Snapchat niet de juiste keuze."