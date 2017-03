Rond 14.40 uur stond de AEX 0,5% lager op 503,2 punten. De AMX zakte 0,4% naar 729,6 punten.

Elders in Europa hadden verkopers ook de overhand. De beursindices van Frankfurt en Parijs daalden 0,4%.

Analist Youri Sleutel van online broker Lynx schrijft de verliezen in Europa aan een combinatie van factoren toe. ,,Beleggers maken zich zorgen over de afgevuurde raketten door Noord-Korea. Bovendien staan de olieprijzen onder druk, door verhalen dat Rusland zich niet geheel aan de productieafspraken zou houden. En China heeft voor dit jaar een groeidoelstelling van 6,5% afgegeven, terwijl de economie vorig jaar nog met 6,7% groeide. Het helpt ook niet dat Trump Obama van afluisterpraktijken beschuldigt, want de markt had gehoopt dat de president zich voortaan normaal zou gedragen."

De vergadering van de Europese Centrale Bank donderdagmiddag ziet Sleutel niet als het belangrijkste agendapunt voor deze week. ,,Interessant voor wat betreft de ECB is vooral wat er gezegd wordt over de oplopende inflatie. Maar ik ben meer benieuwd naar het Amerikaanse banenrapport. Alleen een zware tegenvaller zou de Fed er volgende week van kunnen weerhouden de rente te verhogen."

Corbion verliest

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde Gemalto met een min van 1,8% onderaan. Vrijdag schoot de digitale beveiliger na de publicatie van zijn jaarcijfers nog omhoog. Credit Suisse en Barclays grepen de meevallende winst aan om hun koersdoelen naar €53 respectievelijk €54 te verhogen.

Staalgigant ArcelorMittal volgde met een neergang van 1,6%. Tankopslagbedrijf Vopak verloor 0,7%. Shell leverde 0,9% in.

Chemiebedrijf DSM hield het verlies tot 0,3% beperkt, dankzij een koersdoelverhoging door Barclays van €66 naar €70.

In de AEX behoorden biotechnologiebedrijf Galapagos (+0,8%) en verzekeraar Aegon (+0,5%) tot het handjevol stijgers.

Midkapper Corbion zakte 5,5%, door tegenvallende jaarcijfers. Dat de producent van voedingsingrediënten een extra winstuitkering doet en voor €25 miljoen aan aandelen inkoopt, vormde slechts een doekje voor het bloeden. KBC Securities verlaagde zijn advies naar houden.

TomTom navigeerde 1,5% hoger. ING ziet in de overname van Opel een kans voor het navigatiebedrijf.

Smallcap TMG klom 2,4% naar €6,50. De strijd om het mediaconcern is nog lang niet beslecht, meent KBC Securities. Met het verhoogde bod van €6,50 per aandeel waardeert Talpa het TMG-concern 8% hoger dan Mediahuis en zijn partners.