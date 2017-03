De AEX-index begon met 0,5% verlies bij 503,7punten. De AMX koerste toen met 0,3% teruggang tot 730,1 punten.

De DAX (-0,5%) werd van een nieuw recordstand afgehouden. In Duitsland zakte Deutsche Bank 10% nadat het meldde €8 miljard aan vers kapitaal te moeten zoeken. De grootste Duitse bank kondigde een nieuwe reorganisatie aan. De Franse CAC-40 noteerde 0,2% lager, de FTSE100 stond 0,4% in het rood.

Vanuit Azië kwam een wisselend beeld: de Nikkei sloot licht lager, Chinese indices plusten na berichten over investeringen tijdens het Volkscongres. Beleggers stutten de yen nadat Japan het hoogste alarmniveau had gemeld. Noord-Korea vuurde twee raketten af die in Japanse wateren eindigden.

Automaker PSA nam de Europese autoactiviteiten, Opel en Vauxhall, over van General Motors. Standard Life fuseerde met vermogensbeheerder Aberdeen Asset Manager.

De markt kijkt vooruit naar het rentebesluit van de ECB en de producentencijfers in de VS. Eind deze week staat het banencijfer in de VS op de rol.

Deze week staat een serie cijfers van Altice, Boskalis, TMG, AMG, Ctac ,IMCD en NIBC op de agenda.

De euro verbleekte wat bij 0,2% verlies tot $1,06 tegen de dollar. Brentolie zakte met 0,8% tot $55,45 per vat.

Boskalis wint

Bij de hoofdfondsen noteerde staalmaker ArcelorMittal met 1,3% het meeste verlies. Oliegerelateerde SBM Offshore en Shell gingen achteruit met rond 1%.

Corbion (-4,5%), producent van voedingsingrediënten, meldde een hogere jaarwinst bij een licht lagere omzet. Het bood een extra winstuitkering en koopt voor €25 miljoen nieuwe aandelen in.

Chemiebedrijf DSM (-0,2%) profiteerde niet van het hogere koersdoel dat Barclays gaf: van €66 naar €70. Digitale beveiliger Gemalto (-1,1%) bleef onaangedaan door door fikse koersdoelverhogingen van respectievelijk Credit Suisse (van €47 naar €53) en Barclays (van €50 naar €54).

ASMI (-0,1%), toeleverancier aan de chipindustrie, noteerde bij de midkapfondsen voorbeurs in Azië bijna 6% winst. De markt onderwaardeert de kracht een groeidrijvers van het concern, meldde Huatai Research. ASMI zou kunnen profiteren van een nieuwe generatie Chinese smartphones en sensors in betere camera’s.

Het aandeel TMG noteerde 2,4% winst. Met een zondag op maandag verhoogd bod van €6,35 naar €6,50 waardeert Talpa het TMG-concern 8% meer dan Mediahuis en zijn partners. Talpa en John de Mol hebben 21,4% van alle aandelen. Mediahuis beschikt met VP Exploitatie en 59,2% van de aandelen over de steun van vooral TMG-grootaandeelhouder Van Puyenbroek. De combinatie kreeg de steun van de raad van commissarissen van TMG, die de raad van bestuur van het concern in het weekend op non-actief stelde. De Belgen meldden zondag TMG alleen over te nemen als zij minimaal 70% van de aandelen in handen krijgen.

Beter Bed bood beleggers 2,6% koerswinst.

Het Nederlandse chemiebedrijf Avantium krijgt op 15 maart zijn notering aan de Amsterdamse beurs. Het wil rond €90 miljoen ophalen.