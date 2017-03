Rond 11.00 uur stond de AEX 0,03% hoger op 503,1 punten. De Midkap klom 0,3% naar 729,9 punten. De beurzen in Frankfurt (+0,2%), Parijs (+0,1%) en Londen (-0,1%) bleven dichtbij de slotstanden van dinsdag.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vlak na een ruim 0,2% lager slot op dinsdag. De Japanse Nikkei eindigde woensdagochtend 0,5% in de min.

In de AEX koerste Boskalis 6,9% lager. De baggeraar en maritiem dienstverlener blijft pessimistisch over de marktvooruitzichten voor het komende jaar. Het bedrijf rekent op aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges door zwakte in de offshore-energiesector. Boskalis leed vorig jaar een nettoverlies van €564 miljoen door een enorme afschrijving.

Het aandeel Ahold Delhaize (-1,1%) is uit de hoofdindex van de aandelenbeurs in Brussel, de Bel20, gehaald. Het Nederlands-Belgische supermarktbedrijf wordt evenmin opgenomen in een van de andere indices van Euronext in Brussel, de Bel Mid en de Bel Small. Het wel in de Amsterdamse AEX-index opgenomen fusiebedrijf voldoet daarvoor niet meer aan de regels, omdat minder dan 15% van de medewerkers werkzaam is in België.

ING (+1,9%) was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. De bank profiteerde van een koersdoelverhoging door Citi naar €15,80 bij een ongewijzigd koopadvies. Ook kabelaar Altice (+1,4%) lag er opgewekt bij in de AEX.

In de Midkap verloor IMCD 1,6%. De distributeur van chemicaliën heeft afgelopen jaar meer omzet en winst behaald. De groei was grotendeels te danken aan overnames, maar ook op eigen kracht wist de onderneming de verkopen op te voeren.

Air France-KLM (+3,6%) werd beloond voor meevallende vervoerscijfers. Het luchtvaartconcern zag de druk op de ticketprijzen afnemen. De chipfondsen ASMI (+2,7%) en Besi (+2,4%) zaten eveneens in de lift.

TomTom werd 0,3% duurder. Volvo gaat in een nieuw onderzoeksprogramma voor zelfrijdende auto's gebruikmaken van digitale kaarten van TomTom. De financiële details van deze overeenkomst werden echter niet bekendgemaakt.

Ook Telegraaf Media Groep wist de schijnwerpers weer op zich gericht. Het mediabedrijf, verwikkeld in een overnamestrijd tussen het Vlaamse Mediahuis en Talpa van John de Mol, realiseerde vorig jaar een kleine winst op een dalende omzet. TMG stelde zijn aandeelhoudersvergadering verder tot nader order uit. Talpa en de OR van TMG stapten dinsdagavond naar de rechter. Het aandeel TMG stond onveranderd op €6,50. Dat is tevens de overnameprijs die Talpa bereid is te betalen per aandeel TMG.

Esperite (+4,8%) heeft zich verzekerd van een externe financiering van €9 miljoen. Het stamcelbedrijf wil dit steken in de uitbreiding van commerciële activiteiten en ontwikkeling van nieuwe technologieën.