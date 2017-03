Focus AkzoNobel op ECB-dag

Akzo is echter niet het enige fonds dat donderdag door nieuws wordt omgeven. Olie- en gasconcern Shell kondigde een desinvestering van per saldo 7,5 miljard dollar aan in Canada. Daarnaast opende een veelvoud aan Damrakfondsen de boeken sinds de slotbel op woensdag.

Kabelaar Altice behaalde afgelopen kwartaal fors meer winst op een omzet die iets hoger lag dan dezelfde periode een jaar eerder. In Frankrijk was voor het eerst sinds een periode van zes jaar sprake van omzetgroei.

AMG

Verder werd bekend dat vastgoedfonds Vastned Turkije de rug toekeert.

Producent van specialistische metalen AMG zag de omzet in het vierde kwartaal met 8 procent oplopen tot 238 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdrievoudigde daarbij tot het hoogste niveau in vijf jaar tijd. Sap- en frisdrankbottelaar Refresco heeft afgelopen kwartaal minder winst gemaakt, ondanks dat de frisdrank-verkopen omhoog gingen.

Pharming verwacht in de loop van dit jaar positieve operationele resultaten te kunnen boeken, bij een verder aantrekkende omzet. Het biotechnologiebedrijf plukt onder meer de vruchten van de deal waarbij het de verkooprechten van zijn geneesmiddel Ruconest in de Verenigde Staten weer in handen kreeg.

Euro

Verder zetten advieswijzigingen koersen mogelijk in beweging. Zo ging het advies van Air France-KLM omhoog bij Société Générale, oordeelde JPMorgan positiever over DSM en ging het advies van KPN omhoog bij Macquarie.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg voorbeurs 0,6 procent naar 50,58 dollar. Brent werd 0,8 procent duurder, op 53,54 dollar per vat. De euro was 1,0539 dollar waard, tegen 1,0545 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.