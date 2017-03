De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,5% in de plus op 505,32 punten, dicht tegen het intraday hoogste niveau van dit jaar dat eerder deze maand werd neergezet. De Midkap-index ging 0,2% omhoog naar 730,02 punten.

Vanmiddag zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Europese centrale bank (ECB). Het rentetarief blijft zo goed als zeker ongewijzigd, maar de toelichting van ECB-president Mario Draghi vanaf 14.30 zal met grote belangstelling worden gevolgd.

Wall Street keek gisteravond overwegend tegen kleine verliezen ondanks een gunstig cijfer over de werkgegelegenheid in de Amerikaanse private sector. De stevige terugval van de olieprijs in de VS speelde het sentiment parten.

In Azië ging de Nikkei-index in Japan met een kleine winst de dag uit geholpen door een verzwakking van yen. Het geplaagde Toshiba kwam weer flink onder druk vanwege de toegenomen zorgen over de toekomst van het bedrijf.

In de AEX sprong AkzoNobel maar liefst 14% vooruit naar €73,32 in reactie op de overname-interesse. Het verf- en fijnchemieconcern heeft een ongevraagd voorstel van €83 per aandeel waarvan €54 in contanten en de rest in aandelen door het Amerikaanse PPG Industries van de hand afgewezen. Het bod is volgens de onderneming te laag en niet in het belang van aandeelhouders, klanten en personeel. Verder kijkt de onderneming of het zijn onderdeel Specialty Chemicals kan afsplitsen. Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, is het afwachten of PPG zijn bod zal gaan verhogen, maar het nieuws over het mogelijk afstoten van Specialty Chemicals valt al goed in de markt. Sectorgenoot DSM kon in de slipstream van Akzo 2,1% bijschrijven. Daarnaast oordeelde JPMorgan positiever over het bedrijf uit Heerlen.

Altice kreeg er 0,6% bij na positief ontvangen resultaten. De Franse kabelaar liet woensdag nabeurs weten het afgelopen kwartaal fors meer winst te hebben behaald.

RD Shell zag 1,2% van de koers verdampen in reactie op de verzwakking van de olieprijzen. De gas- en oliereus heeft voor in totaal 8,5 miljard dollar (8,1 miljard euro) aan teerzandprojecten in Canada van de hand gedaan. Aan de andere kant investeert het olieconcern 1,25 miljard dollar in de aankoop van een belang in oliebedrijf Marathon Oil Canada. SBM Offshore moest 1,5% afstaan.

Bij de middelgrote fondsen gleed Refresco Group 2,5% weg. De Sap- en frisdrankbottelaar zag in het afgelopen kwartaal de winst terugvallen.

Air France KLM daarentegen koerste 3,1% hoger. Société Générale heeft de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie op de kooplijst gezet.

VastNed viel ook in de smaak met een vooruitgang van 4,2%. De aankondiging om de opbrengst van de desinvestering in Turkije te gebruiken om aandelen in te kopen, kreeg een goede ontvangst

AScX-fonds AMG knalde 8,6% omhoog. Beleggers reageerden verheugd op de melding van het gespecialiseerde staalbedrijf dat het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal naar het hoogste niveau in vijf jaar tijd is gestegen.

Van Lanschot zat eveneens in de lift met een sprint omhoog van 3,9% na de bekendmaking de winst vorig jaar flink te hebben opgevoerd en de dividenduitkering te gaan verhogen.