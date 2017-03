De AEX-index noteerde rond tien uur 0,8% hoger op 511,5 punten. De Midkap stond tegelijkertijd onveranderd op 731,9 punten.

Vanaf januari 2008 zette de Amsterdamse beursgraadmeter een duikvlucht in, met zelfs een korte dip onder de 200 punten in 2009. De hoogste tussenstand ooit bereikte de AEX-index in september 2000 op 703,18 punten. Daarna ging de beurs in duikvlucht, mede door het klappen van de internetbubbel en de aanslag op het WTC in New York.

De vorige hoogste tussenstand dateerde van april 2015, toen de AEX-index piekte op 510,55 punten. De hoogste slotstand sinds januari 2008 staat op 509,24 punten. Die stand werd op 27 april 2015 neergezet.

In Wall Street sloot de Dow Jones-index donderdag vrijwel onveranderd. De Japanse Nikkei-index vrijdag met een plus van 1,5%. De zwakkere yen zorgde mede voor een positief sentiment, vooral onder exporterende bedrijven.

AkzoNobel ging op het Damrak bij de hoofdfondsen aan kop met een winst van 3,8%. PPG Industries lijkt zich volgens anonieme bronnen in de media nog niet te hebben neergelegd bij het eerdere ,,nee" van AkzoNobel, na een bod met een waarde van bijna €21 miljard. Verschillende analisten verhoogden hun advies voor AkzoNobel.

Chipmachinefabrikant ASML steeg 1,9% na een verhoging van het koopadvies van UBS naar 'kopen'.

Ook olieconcern Shell (+1,4%) en ING (+1,7%) droegen bij aan de winst voor de AEX-index.

Grootste dalers bij de hoofdfondsen zijn Unibail-Rodamco (-1%) en informatieconcern RELX (-0,8%).

In de Midkap gaat techbedrijf Besi aan kop (1,7%). Onderaan staat vastgoedbedrijf Vastned (-1,1%).

Fietsenproducent Accell Group steeg 3,5%. Het bedrijf kwam met cijfers en een nieuwe strategie naar buiten. Het mikt met de verdere opkomst van e-bikes in het woon-werkverkeer en de sport op een forse groei van de omzet in de komende jaren.