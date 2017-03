Na tien minuten handel stond de AEX 0,1% lager op 511,5 punten. De AMX daalde 0,1% naar 735,7 punten.

Elders in Europa deden beleggers het eveneens rustig aan. De beurzen van Frankfurt en Parijs daalden 0,1%.

In Azië hielden kopers en verkopers elkaar vanochtend redelijk in evenwicht. De Japanse Nikkei-index sloot 0,1% lager.

Na de minimale koersschommelingen op maandag wezen de indexfutures op een vlakke start van de Amerikaanse beurzen om half drie vanmiddag.

Beleggers waren niet zozeer in afwachting van de verkiezingen in Nederland als wel van het rentebesluit door de Fed morgenavond. Weliswaar is een renteverhoging van een kwartje inmiddels nagenoeg zeker, maar deskundigen verschillen over het rentepad later dit jaar.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging staalgigant ArcelorMittal met een winst van 1,2% aan kop.

De door het Amerikaanse PPG belaagde verfproducent AkzoNobel verloor 1,1%.

Ahold Delhaize zakte 0,2%, volgend op de maandag nabeurs aangekondigde verkoop van vijf winkels in België.

Smallcap Takeaway won nog eens 4,7%. De maaltijdbezorger is dit jaar de absolute ster op het Damrak, met een koerswinst van 48%.

Forfarmers zakte 0,4%, na de publicatie van zijn jaarcijfers. KBC bleef bij zijn koopadvies en koersdoel van €8,30.

In het op de lokale markt genoteerde Tie Kinetix was nog niet gehandeld, na de mededeling dat het softwarebedrijf op zoek is naar een strategische partner.

