Rond drie uur uur stond de AEX 0,1% lager op 511,5 punten. De AMX daalde 0,2% naar 734,8 punten.

Elders in Europa deden de beurzen ook een stapje terug. Frankfurt en Parijs daalden 0,1% respectievelijk 0,3%. Het Duitse beleggingsvertrouwen ging afgelopen maand omhoog. Ook de productie van de industrie in de eurozone won terrein, net als de producentenprijzen in de VS.

Na de minimale koersschommelingen op maandag beginnen de beurzen op Wall Street licht hoger.

Beleggers waren niet zozeer in afwachting van de verkiezingen in Nederland als wel van het rentebesluit door de Fed morgenavond.

Weliswaar is een renteverhoging van een kwartje inmiddels nagenoeg zeker, maar deskundigen verschillen over het rentepad later dit jaar.

,,Het lijkt net als gisteren wel een vakantiedag, de volumes zijn erg laag", typeerde beurshandelaar Hans de Jonge van Degroof Petercam.

Brentolie zakte steeds verder tot 1,3% verlies in waarde en $50,85 per vat. OPEC-opperhoofd Saudi-Arabië verhoogde zijn olieproductie. De euro koerste 0,2% lager tegen de dollar tot $1,063.

De rente op tienjaars Nederlands schuldpapier kroop naar 0,76%. Volgens handelaar De Jonge dankzij meer prijsinflatie, zicht op de rentestijging in de VS en de rentestap die de ECB vorige week vooral met woorden in de markt zette.

KPN gewild

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde tankopslagbedrijf Vopak met een verlies van 1,5% onderaan.

ING leverde 1,7% in. ABN Amro (-0,9%) en Aegon (-0,7%) gingen mee omlaag.

De door het Amerikaanse PPG belaagde verfproducent AkzoNobel verloor 0,6%.

KPN ging met een winst van 0,9% aan kop, volgend op een koersdoelverhoging naar €3,50 door het Amerikaanse JP Morgan. Maandag ruilde het telecombedrijf aandelen in Telefónica Deutschland in voor aandelen in het beter verhandelbare Telefónica. Volgens Hans de Jonge van Degroof Petercam een gunstige ontwikkeling.

Ahold Delhaize steeg 0,2%, volgend op de maandag nabeurs aangekondigde verkoop van vijf winkels in België.

Bij de middelgrote fondsen stonden kunstmestproducent OCI en optiekketen Grandvision door winstnemingen onderaan met minnen van 1,3% respectievelijk 1,2%.

Air France KLM werd het meest verhandeld bij 0,4% verlies.

TomTom (-0,6%) sloot een akkoord met Alfa Romeo voor navigatiesoftware.

Smallcap Takeaway won nog eens 5,3%, vooruitlopend op de morgen te publiceren jaarcijfers. De maaltijdbezorger is dit jaar de absolute ster op het Damrak, met een koerswinst van 48%.

Forfarmers steeg 0,4%, na de publicatie van zijn jaarcijfers. KBC bleef bij zijn koopadvies en koersdoel van €8,30.

Het op de lokale markt genoteerde Tie Kinetix klom 1,5%, na de mededeling dat het softwarebedrijf op zoek is naar een strategische partner.

Het plan van ondernemer Dik Wessels om bouwbedrijf VolkerWessels naar de beurs te brengen, kan rekenen op een gezonde belangstelling, meldde DFT.nl dinsdag.

Ontvang dagelijks automatisch de gratis DFT Nieuwsbrief met het laatste financieel-economische nieuws.