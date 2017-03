Takeaway zakt op groene AEX

Rond 9.45 uur stond de AEX-index 0,5% hoger op 512,8 punten. De Midkap noteerde 0,1% in de plus op 734,4 punten.

Avantium maakte vanochtend een positief debuut op het Damrak. Het chemiebedrijf uit Amsterdam ging in de notering bij een koers van €11,65. Daarmee boekten beleggers meteen een koerswinst van 6%, want het aandeel Avantium werd in de markt gezet tegen een koers van €11. Avantium zakte vervolgens terug naar €11,45, wat een koerswinst van 3,8% betekende.

De beurshandel staat woensdag verder in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Fed-voorzitter Janet Yellen verhoogt vanavond vrijwel zeker de rente in de Verenigde Staten. Wall Street sloot dinsdagavond met lichte verliezen. De beurzen in Londen (+0,3%), Frankfurt (+0,3%) en Parijs (+0,2%) stonden woensdagochtend op lichte winsten.

In de AEX trok ING (+0,8%) de aandacht. Het bankconcern maakt zich op voor een grote stoelendans in de top. Financieel directeur Patrick Flynn stapt in mei op, terwijl risicodirecteur Wilfred Nagel op 1 augustus met pensioen gaat. Effectenhuis KBC Securities noemt vooral het vertrek van Nagel 'betreurenswaardig', maar verwacht niet dat de concernstrategie wijzigt. ING stelt Koos Timmermans voor als nieuwe financieel directeur en Steven van Rijswijk als risicodirecteur.

Unilever (+0,4%) wil geld uitkeren aan zijn aandeelhouders, overnames doen en agressiever in de kosten gaan snijden. Dat maakt deel uit van een strategisch onderzoek waaraan het Nederlands-Britse voedings- en wasmiddelenconcern momenteel werkt na het mislukte overnamebod van Kraft Heinz, aldus zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Altice noteerde 0,5% hoger. De kabelaar heeft een hoger beroep tegen de Franse beurswaakhond AMF verloren, meldde het Franse financiële persbureau Agefi op basis van ingewijden. De AMF blokkeerde eerder het uitkoopbod van Altice om de mobiele provider SFR helemaal in handen te krijgen.

Onder de hoofdfondsen was chipmachinefabrikant ASML de grootste stijger met een plus van 1,5%. KPN (-0,8%) was daarentegen iets in mineur.

SBM Offshore (+1,4%) en Royal Dutch Shell (+1,1%) lagen er positief bij vanwege de opkrabbelende olieprijs. Het duurdere 'zwarte goud' had ook een positief effect op Midkapper Fugro (+1,5%).

Takeaway.com wist ook de aandacht van beleggers op zich gericht. Het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl opende de boeken en maakte een jaarverlies van €30,9 miljoen bekend. Het aandeel Takeaway.com werd 4,8% afgewaardeerd.

Bij Telegraaf Media Groep is Hans Bakker benoemd tot algemeen directeur ad interim. Onlangs werden topman Geert Jan van der Snoek en financieel directeur Leo Epskamp geschorst door de commissarissen. Het aandeel TMG koerste onveranderd op €6,52.