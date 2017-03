Beursagenda donderdag



03:00

Japan: rentebesluit



07:00

CBS: Werkloosheid (februari), Jaarcijfers AND



10:00

Zaak over bod op TMG voor Ondernemingskamer



11:00

EU: Inflatie



13.00

VK: Rentebesluit



13.30

VS: Wekelijkse werkloosheidsaanvragen, Philadelphia Fed-index, bouwvergunningen



18:00

Jaarcijfers Brill