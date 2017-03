De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,2% in de min op 513,64 punten. De Midkap-index ging fractioneel omlaag naar 737,90 punten.

Elders in Europa hielden de beurzen het ook niet droog. Parijs en Frankfurt raakten 0,2% en 0,5% kwijt.

Wall Street deed gisteravond na een positief begin een klein stapje terug. Winstnemingen leken de Amerikaanse beurzen enigszins parten te spelen. Oracle deed goede zaken na meevallende resultaten. GoPro zat ook stevig in de lift. Nabeurs meldde softwareleverancier Adobe in het afgelopen kwartaal de omzet verder te hebben opgevoerd. Vanmiddag is er aandacht voor onder meer het vertrouwen onder de consumenten in de VS.

In Azië keek de Japanse beurs vanochtend tegen een klein verlies aan in de aanloop naar een lang weekeinde zonder handel. Het geplaagde Toshiba was in trek doordat er waarschijnlijk veel belangstelling is voor de geheugenchipdivisie van het bedrijf.

In de AEX belandde Arcelor Mittal na de recente opmars in de onderste regionen met een verlies van 0,5%. DSM zakte 0,7% onder het vorige slot. Voor Unilever hadden beleggers 0,5% minder over.

AkzoNobel werd fractioneel minder waard op €75,08. Volgens een analist van ING zou de Amerikaanse belager PPG zijn eerdere voorgenomen overnamebod op het Nederlandse verf- en chemiebedrijf flink kunnen verhogen naar €88 per aandeel.

Ahold Delhaize noteerde onveranderd. De topman van de supermarktcombinatie, Dick Boer, heeft voor ruim €1,3 miljoen aandelen Ahold van de hand gedaan.

Gemalto daarentegen koerste 2,2% hoger. MainFirst heeft het advies voor de digitaal beveiliger opwaarts bijgesteld naar ‘overwogen’.

De financiële waarden boekten ook terreinwinst. ING pluste 0,4%, terwijl NN Group 0,3% kon bijschrijven.

In de Midkap liet GrandVision 1,8% liggen nadat Credit Suisse het predikaat 'onderwogen' op de brillenketen heeft geplakt.

Aan de andere kant vervolgde koploper Air France KLM de weg omhoog met een vooruitgang van 1,6%.

AScX-fonds Beter Bed gleed 1,6% weg. De definitieve resultaten van de beddenverkoper kon beleggers weinig bekoren.

BinckBank viel 2,6% terug. De Belgische bank KBC heeft de internetbroker van de kooplijst gehaald. Binck kondigde verder aan het Nederlandse fintechbedrijf Pritle voor €12,5 miljoen in te hebben gelijfd. De overnamesom van de geautomatiseerde online vermogensbeheerder wordt voor €7,5 miljoen in contanten voldaan en €5 miljoen in aandelen Binck.

Op de lokale markt kreeg Brill er 0,9% bij. De wetenschappelijk uitgever liet donderdag nabeurs weten dat de winst en omzet vorig jaar zijn gestegen. Brill zag daarbij vooral de opbrengsten op het gebied van digitale producten stevig toenemen. Het dividend wordt voor het zesde jaar op rij verhoogd.

