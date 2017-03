Nieuwe handelsbeperkingen die Trump ('America first!') mogelijk via vertegenwoordigers laat doorsijpelen, kunnen de markt in beweging brengen.

,,Wat de G20-landen dit weekend samen besluiten kan het belangrijkste punt voor de komende weken worden", zegt Ron van der Does, marktanalist bij IG Market op het Damrak.

Want van bedrijfsresultaten over afgelopen kwartaal en jaar komt het vrijwel niet meer, die zijn zo goed als allemaal bekend.

Marktanalist Ron van der Does van IG Markets. Foto: IG

Enkele toespraken later deze week van duiven en haviken onder Federal Reserve-bestuurders, en vooral van voorzitter Janet Yellen, ,,zullen toch meer kleuring en details bieden over de komende drie rentestappen", denkt de ervaren handelaar Van der Does. ,,Ze zijn cruciaal voor met name het sentiment op de Europese beurzen, waar het niet slecht gaat."

Weekwinst

De AEX-handel ging in Amsterdam vrijdag de handel uit met 1% winst over de week. Over een maand is dat nu 4,2%, en dit jaar 6,8% rendement voor beleggers. De uitslag van de verkiezingen in ons land met de VVD als grootste partij temperde daarnaast de vrees voor het uiteenvallen van de eurozone.

Terwijl de rente op de Nederlandse tienjaars staatsobligatie Nederland op 0,53% staat, een teruggang 6 basispunten. Dat is min of meer in lijn met de beeldbepalende Duitse Bund, (0,44% bij -5 basispunten).

Van der Does over de G20: ,,Veel landen houden hun valuta kunstmatig laag, en schaden de Amerikaanse bedrijven, heeft Donald Trump eerder gezegd. Die discussies over de munten zullen tijdens de G20 aan de orde komen. Ieder signaal hierover is relevant: vanwege de omvang van de valutamarkt en de verwachtingen over de dollar kan een wijziging de beurzen raken."

Huizenprijzen

Van der Does zal de toespraken deze week van Fed-bestuurders op een goudschaaltje wegen. Speciaal die van Yellen komende donderdag.

,,Al verwacht ik, in lijn met de markt, geen grote verandering meer. De teneur is dat alle centrale banken de rente gaan verhogen", zegt hij. ,,Ik zie een wereldwijde ontwikkeling waarbij de economie uit het slop lijkt getrokken, de inflatie omhoog gaat en prijzen voor bedrijven en ook consumenten stijgen."

De stijgende rente zou normaliter een daling van de aandelenkoersen kunnen betekenen. Daar is geen sprake van: beleggers schatten gezien hun genomen posities in dat het economisch nog beter kan gaan. ,,Daar heb ik veel twijfels over", zegt Van der Does.

Sombere ondertoon

Hij ziet een sombere ondertoon in de markt. De werkloosheid in de eurozone is nog altijd 9,6%. Dit percentage daalt wel, maar eurolanden lopen nog ver achter op de Verenigde Staten, benadrukt de marktanalist.

De beursagenda. Maandag is de Japanse beurs gesloten.

Na het bescheiden vuurwerk van de Amerikaanse centrale bank (Fed) krijgen beleggers in de komende week onder meer de stand van zaken op de huizenmarkt in de VS voorgeschoteld.

Aan het einde van de week zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse orders voor duurzame goederen die een indicatie geven over bereidheid van consumenten om aankopen te doen.

Olie kan verrassen

Een ander belangrijk cijfer uit Amerika is de publicatie van de wekelijkse olievoorraden. Een verdere toename van de voorraden kan de olieprijs verder onder druk gaan zetten. Goldman Sachs rekent op een daling.

Verder is de focus donderdag gericht op gegevens van onderzoeksinstituut Ifo waaruit het sentiment onder Duitse beleggers in de huidige situatie en in de nabije toekomst naar voren komt.

Het laatste staartje met bedrijfscijfers komt deze week naar buiten.

Op het Damrak doen Basic-Fit en Porceleyne Fles de boeken nog open. In Amerika geven FedEx en Nike inzage in de resultaten over het vierde kwartaal.

