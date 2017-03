Rond kwart over vier stond de AEX vrijwel vlak op 515,2 punten. De AMX klom met 0,3% naar 741,6 punten.

Elders in Europa stonden de beurzen ook dichtbij het vorige slot. De beursgraadmeters van Frankfurt, Londen en Parijs noteerden 0,1% lager tot fractioneel in de plus.

Op Wall Street stond de Dow Jones-index 0,2% in de plus.

Hoewel beleggers zich vooralsnog nauwelijks druk maken over de rakettesten door Noord-Korea, zou dit volgens marktanalist Ron van der Does (IG) kunnen veranderen. ,,De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson werd door China tot kalmte gemaand. Maar als Donald Trump hier weer meer oneliners tegenover gaat zetten, kunnen de spanningen op de beurs oplopen."

Van der Does meent dat de oplopende inflatie in Europa op termijn ook gevolgen zal hebben. ,,Vanochtend bleek dat de arbeidskosten in de eurozone stijgen. Mocht deze trend doorzetten en de inflatie verder oplopen, dan kan de ECB niet onder een renteverhoging uit. Het zou mij niets verbazen als ze deze in september aankondigt."

Vermogensstrateeg Joop van de Groep (Antaurus) sluit zich hierbij aan. ,,De ECB zal tot eind dit jaar voor maandelijks €60 miljard aan obligaties opkopen, maar het is zeer wel mogelijk dat ze tussentijds een einde maakt aan de negatieve rentes. De sterker wordende euro ten opzichte van de dollar lijkt hier ook op te wijzen."

Volgens Van de Groep zullen overnamefantasieën voorlopig de belangrijkste impulsen voor de beurs blijven. ,,Het overnamenieuws rond Unilever en AkzoNobel heeft de AEX in de afgelopen weken hoger gezet. Als zelfs Unilever overgenomen kan worden, is elk bedrijf in de AEX een potentiële overnameprooi."

Een mogelijk verdere neergang van de olieprijzen ziet de vermogensstrateeg als een risico voor beleggers. ,,Amerika draait met zijn productie op volle toeren en Saoedi-Arabië haalt inmiddels meer dan 10 miljoen vaten per dag uit de grond. Dit gaat druk zetten op de olieprijzen en daarmee mogelijk op oliebedrijven als Shell."

In de AEX stond beurszwaargewicht ASML bovenaan met een winst van 0,9%. De chipmachinefabrikant stijgt al zes dagen op rij. Tankopslagbedrijf Vopak kreeg er ook 0,9% bij.

Philips steeg 0,5%. De fabrikant van medische apparatuur staat in de beursgraadmeter Stoxx Europe 600 voortaan bij de medische bedrijven in plaats van bij de industriële ondernemingen.

Unilever won 0,6%. Het voedings- en wasmiddelenconcern zou voor €7 miljard aan merken willen verkopen, waaronder Becel. Unilever wil daarmee zijn aandeelhouders tegemoet komen na de mislukte overnamepoging van Kraft Heinz. Unilever-topman Paul Polman zou trouwe beleggers tevens hebben opgeroepen om aandelen bij te kopen.

De financiële waarden verloren onder invloed van de lichte daling van de obligatierentes. ABN Amro en Aegon leverden 1,1% respectievelijk 0,4% in.

In de Midkap stonden chemicaliëndistributeur IMCD met een plus van 1,8% bovenaan. Flitshandelaar Flow Traders werd door beleggers 0,9% lager gezet.

Kiadis Pharma klom 5,2%, in reactie op de benoeming van Jan Feijen tot operationeel directeur. Hij werkte eerder onder meer voor Johnson & Johnson en Crucell. Effectenhuis KBC Securities noemde de benoeming van Feijen positief, omdat hij ruime ervaring heeft met het opzetten van klinische en commerciële productiefaciliteiten.

Smallcap Takeaway.com verloor 2,7%. De maaltijdenbezorger presenteerde vorige week tegenvallende jaarcijfers.

Avantium zakte op de lokale markt 1,8% en belandde daardoor onder de prijs van €11 waartegen het biochemiebedrijf vorige week naar de beurs ging.

