Rond 10.00 uur stond de AEX-index 0,1% lager op 515,8 punten. De Midkap noteerde 0,3% hoger op 741,4 punten. De beurzen in Parijs (-0,2%), Frankfurt (-0,2%) en Londen (-0,1%) stonden licht in het rood.

De Europese beurzen moesten het vanochtend doen zonder richting uit Japan, want de beurs in Tokio bleef dicht. Wel daalde de olieprijs met 0,3% naar $51,62, terwijl de euro 0,2% duurder werd op $1,076. Wall Street sloot vrijdagavond vrijwel onveranderd.

Beleggers blikten tevens terug op de G20-top in het Duitse kuuroord Baden-Baden. De financiële leiders van de G20 werden het afgelopen weekend niet eens over een steunverklaring aan vrijhandel. Vertegenwoordigers op de top zeiden dat de VS dwars lagen.

In de AEX waren veel ogen van beleggers gericht op Unilever (+0,2%). Het voedings- en wasmiddelenconcern zou voor €7 miljard aan merken willen verkopen, waaronder Becel. Unilever wil daarmee zijn aandeelhouders tegemoet komen, die vorige maand zagen dat het Nederlands-Britse concern een megabod van het Amerikaanse Kraft Heinz afwees.

Unilever-topman Paul Polman zou trouwe beleggers tevens hebben opgeroepen om aandelen bij te kopen. Die oproep viel echter niet bij iedere belegger in goede aarde. "Lariekoek. Laat Polman zich richten op meer verkopen tegen lagere kosten", aldus beurshandelaar Maarten Mosselman.

KPN noteerde 0,3% in de min. De Europese telecomsector stond in de belangstelling, omdat het Britse Vodafone zijn Indiase dochteronderdeel fuseert met Idea Cellular. Daardoor ontstaat een nieuwe marktleider in India met 395 miljoen klanten.

Onder de hoofdfondsen was Philips (+0,6%) de grootste stijger. De fabrikant van medische apparatuur is in de beursgraadmeter Stoxx Europe 600 sinds vandaag opgenomen bij de medische bedrijven in plaats van bij de industriële ondernemingen. In de AEX had Nationale-Nederlanden (-0,5%) echter moeite om uit de startblokken te komen.

In de Midkap stond vastgoedfonds Wereldhave (+0,8%) bovenaan. Brillenverkoper GrandVision (-0,8%) bleef echter iets achter.

Kiadis Pharma (+4,5%) heeft Jan Feijen benoemd als operationeel directeur. Feijen begint op 1 april bij het biotechnologiebedrijf. Hij werkte eerder onder meer voor Johnson & Johnson en Crucell. Effectenhuis KBC Securities noemde de benoeming van Feijen positief, omdat hij ruime ervaring heeft met het opzetten van klinische en commerciële productiefaciliteiten.

Bij de smallcapfondsen verloor Takeaway.com 4,6%. De maaltijdenbezorger presenteerde vorige week tegenvallende jaarcijfers.

Beursbedrijf Euronext (+0,1%) sloot een nieuwe strategische samenwerking met onderzoeksbureau Morningstar. De overeenkomst biedt kansen voor productcreatie en tools met betrekking tot risicomanagement, op basis van indices van Morningstar. Het aanbod, dat nieuwe Europese indices bevat voor belangrijke fondsen, geeft beleggers toegang tot relevante benchmarks en bijbehorende marktgegevens tegen lagere kosten. Later dit jaar zal Euronext opties en termijncontracten op de twee nieuwe Europese indices lanceren. Financiële details van het contract werden niet bekendgemaakt.

Tien lentetips voor de beurs? Volg donderdagavond het gratis online seminar