Damrak raakt lentegevoel kwijt

53 min geleden DFT

De Amsterdamse beurs moest dinsdag terrein prijsgeven na aanvankelijk een mooie winst te hebben opgebouwd. De bedrukte gang van zaken op Wall Street gooide uiteindelijk roet in het eten. Bij de hoofdfondsen hield Akzo de wind stevig in de rug vanwege het toegenomen vertrouwen bij beleggers in een verhoogd overnamebod door het Amerikaanse PPG. Arcelor Mittal lag zwak in de markt. Sif Holding was de gebeten hond onder de kleinere aandelen.