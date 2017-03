De AEX-index noteerde rond twaalf uur 0,5% lager op 508,8 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,7% lager op 734,3 punten.

Ook de grote Europese beurzen leverden stevig in. Parijs, Londen en Frankfurt daalden 0,5% tot 0,7%.

,,Na de nederlaag van Trump met betrekking tot de vervanging van Obamacare, twijfelt de markt of zijn andere plannen wel haalbaar zijn”, zegt handelaar Bert van der Pol van Mijn Effecten.

,,De recente opmars van de aandelenmarkt leunde sterk op de beloften van Trump, naast het ruime beleid van de centrale banken en de overnameplannen van bijvoorbeeld Akzo en Unilever. Ook zie je dat de recente macrocijfers verbeteren, zoals bijvoorbeeld het Duitse Ifo-cijfer en de Europese PMI’s, en dit wordt door de markt behoorlijk gewaardeerd", stelt de handelaar.

,,Al gaat het bij Ifo-cijfers nog om verwachtingen.” Met Trump in het achterhoofd, wordt het interessant om te zien hoe Wall Street vanmiddag zal openen, aldus Van der Pol.

Futures voor opening van Wall Street noteerden 0,7% tot 0,8% in het rood voor de drie belangrijkste indices.

De euro koerste 0,6% hoger tegen de dollar bij $1,08634. Het Britse pond stond weer lager tegen de euro, bij 0,86404.

Brentolie ging opnieuw omlaag, met 0,4% tot $50,60 per vat van 159 liter.

Prooien geliefd

Bij de hoofdfondsen ging overnamekandidaat AkzoNobel aan kop met een winst van 0,8%. Zwaargewicht Unilever steeg 0,4%.

NN daalde 1,4%. Claimorganisatie Wakkerpolis heeft een claim van €3,2 miljard euro ingediend tegen de verzekeraar vanwege onterecht in rekening gebrachte kosten voor een beleggingsverzekering.

Aegon daalde 2,7%, na fors verlies afgelopen vrijdag toen bekend werd dat de solvabiliteitsratio omlaag is gegaan.

Hekkensluiter en het meest verhandelde aandeel is staalconcern Arcelor Mittal (-3,7%). Net als oliewaarden verloren grote grondstoffenfondsen terrein op het risico dat Trumps investeringsplannen sneven.

In de Midkap ging OCI voorop met een winst van 5%. De kunstmestproducent meldde vrijdagavond dat het na een moeilijk jaar weer zwarte cijfers heeft geschreven. Voor 2017 voorziet OCI een stevige stijging van de productievolumes.

Air France-KLM was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Het aandeel zakte 4,5%. Het bedrijf heeft de maatregel om op elke intercontinentale vlucht een steward of stewardess minder in te zetten na overleg met de bonden voorlopig geschrapt. Gekeken wordt naar andere mogelijkheden om de kosten te drukken en de productiviteit te verhogen.

Advanced Metallurgical Group (AMG) daalde 1,8%, op Ordina (-2,8%) bij de smallcaps het meest verhandelde aandeel. Een grote klant van de producent van specialistische metalen heeft een contract voor de levering van tantalum ingetrokken.

Volg je aandelen live met deze gratis app van DFT