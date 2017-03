Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Akzo lichtpuntje op rood Damrak

54 min geleden DFT

Het Damrak koerst maandag flink lager vanwege zorgen over de slagkracht van Donald Trump. AkzoNobel is de enige stijger onder de hoofdfondsen. Verzekeraar NN krijgt een flinke klap door het nieuws over een woekerpolisclaim.