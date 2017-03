'Beurs Amsterdam opent hoger'

Akzo houdt op 19 april een investeerdersdag en zal dan onder meer plannen presenteren voor de afsplitsing van de speciaalchemietak. Het bedrijf wil hiermee de druk van aandeelhouders na de overnamepogingen van het Amerikaanse PPG wegnemen.

ING steggelt volgens Bloomberg met Amerikaanse obligatiehouders. De bank zette onlangs voor 4 miljard dollar aan schuldpapier in de markt. Kort daarna werd duidelijk dat justitie onderzoekt of ING een faciliterende rol heeft gespeeld in een omkopingszaak. De beleggers vragen zich af of ING het financiële risico dat het daardoor loopt, niet expliciet had moeten melden in het prospectus.

Philips

Philips neemt het Australische zorgbedrijf Australian Pharmacy Sleep Services (APSS) over. APSS, waarvan de overnameprijs niet werd genoemd, heeft volgens Philips een uniek programma voor apotheken om patiënten met slaapapneu te volgen en indien nodig te behandelen of begeleiden.

De hoofdfondsen DSM en Gemalto kunnen mogelijk bewegen door advieswijzigingen. Goldman Sachs verlaagde het advies voor digitaal beveiliger Gemalto van neutral naar sell. Bij Liberum werd het advies voor speciaalchemieconcern DSM verhoogd van hold naar buy.

Ericsson

In Stockholm staat de maker van netwerkapparatuur Ericsson in de schijnwerpers. Ericsson gaat zijn managementstructuur aanpassen en voert een reorganisatie door. Ook worden flinke afschrijvingen in de boeken gezet.

De AEX-index eindigde maandag 0,4 procent lager op 509,32 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 734,43 punten. Parijs, Londen en Frankfurt verloren 0,1 tot 0,6 procent.

Euro

De Amerikaanse beurzen sloten maandag met overwegend lichte verliezen. Na een flink lagere opening toonden de koersen in de loop van de dag wat herstel. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager en de S&P 500 zakte 0,1 procent. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent.

De euro noteerde voorbeurs 1,0855 dollar, tegen 1,0885 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 48,02 dollar. Brentolie klom 0,6 procent tot 51,04 dollar per vat.