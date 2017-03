Damrak warmt zich op aan lentezon

Na een eindsprint sloot de AEX 0,6% hoger op 512,15 punten. De AMX klom 0,5% naar 738,33 punten.

Elders in Europa had vooral Frankfurt de wind stevig in de rug en won 1,3%.

In de late middaghandel vonden de koersen de weg aardig omhoog gesteund door de flink oplopende olieprijs (Brent) die tot ruim boven de $51 per vat steeg. Een stevige toename van het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat naar het hoogste niveau sinds 2000 klom, droeg ook bij aan het opgeklaarde sentiment.

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, is na de steile rit omhoog van de koersen in de voorbije maanden wel enige zenuwachtigheid in de markt gekropen nadat de Amerikaanse president Donald Trump zijn zorgwet eind vorige week heeft ingetrokken. "Het is nu wachten op de plannen van Trump over de belastinghervormingen die later deze week naar buiten worden gebracht." Wall Street boekte na een rustige start ook terreinwinst.

Westerterp benadrukt dat er onderliggend nog kracht in de markt zit. "Beleggers zullen waarschijnlijk de komende weken een pas op de plaats gaan maken onder meer in afwachting van de uitkomsten van de Brexit-onderhandelingen en de Franse verkiezingen. Ik verwacht echter niet dat de koersen door het ijs gaan zakken mede doordat de waarderingen nog niet buitensporig hoog zijn gelet op de aanhoudende lage rente."

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 2,6% aan kop. KBC handhaafde zijn koopadvies en plek op de favorietenlijst voor Galapagos. Het koersdoel werd met €10 verhoogd naar €80.

Speciaalchemiebedrijf DSM klom 1,5%, na door de Britse bank Liberum op de kooplijst te zijn geplaatst.

De oliegerelateerde fondsen SBM Offshore (+2,2%) en RD Shell (+1,4%)kwamen ook in de voorhoede terecht. Arcelor Mittal voegde 2% toe aan het vorige slot.

Gemalto steeg 2,1%. Goldman Sachs greep de recente koersval volgend op de winstwaarschuwing aan om de digitaal beveiliger van de verkooplijst te halen.

De financiële waarden kregen weer wat kleur op de wangen na de eerdere terughoudendheid. ING en Aegon dikten 1,4% respectievelijk 1,2% aan.

AkzoNobel leverde 0,9% in. De verfproducent die in de belangstelling staat van de Amerikaanse belager PPG presenteert op 19 april zijn nieuwe strategie. Volgens Westerterp is de kans groot dat het volgende bod van PPG vijandig zal zijn en het bedrijf rechtsstreeks de aandeelhouders van Akzo gaat benaderen om de overnamedeal te laten slagen. Randstad onderging een koersdaling van 2,2%. Unibail Rodamco werd 1,2% lager gezet door beleggers.

Bij de middelgrote fondsen stond BE Semiconductor Industries met een winst van 2,3% in de bovenste regionen. ASR (+3,4%) lag nog beter in de markt.

Smallcap Basic-Fit klom 0,9% tot €15,89, nadat ING zijn koopadvies herhaalde en bij het koersdoel van €22,50 bleef.

Fagron schoot 3,8% omhoog naar €12,31. KBC heeft het koersdoel van de toeleverancier voor apotheken stevig opgetrokken van €8,5 naar €12 onder handhaving van het 'houden-advies'.

Telegraaf Media Groep liet een wispelturig beeld zien en vieluiteindelijk 2,4% terug naar €6,25 onder het ongevraagde overnamebod van €6,50 per aandeel dat John de Mol eerder dit jaar heeft neergelegd.

Op de lokale markt won Kiadis 2,5%. Het biotechbedrijf heeft goedkeuring gekregen voor het onderzoeksplan rond het gebruik van zijn leukemiemedicijn.

Volg DFT voor het laatste nieuws ook op Twitter