Om vijf voor tien stond de AEX 0,1% hoger op 509,7 punten. De AMX klom 0,3% naar 736,8 punten.

Elders in Europa kropen beleggers ook uit hun schulp. De beurzen van Frankfurt en Parijs wonnen 0,4% respectievelijk 0,1%.

Na de bescheiden verliezen op maandag wezen de indexfutures op een licht hoger begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

In Azië was het beeld overwegend positief. De Japanse Nikkei-index sloot 1,1% hoger.

Beleggers waren weer enigszins bekomen van het debacle rond de nieuwe zorgwet in de VS. De vraag is in hoeverre deze nederlaag voor Donald Trump een voorbode vormt voor zijn economische plannen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 1,6% aan kop. Speciaalchemiebedrijf DSM klom 1,5%.

Gemalto steeg 1,2%. Goldman Sachs greep de recente koersval volgend op de winstwaarschuwing aan om de digitaal beveiliger van de verkooplijst te halen.

AkzoNobel pakte er 0,3% bij. De verfproducent presenteert op 19 april plannen voor de beoogde afsplitsing van zijn specialechemicaliëntak.

Bij de middelgrote fondsen stond BE Semiconductor Industries met een winst van 1,5% bovenaan.

Smallcap Basic-Fit zakte 0,3%, hoewel ING zijn koopadvies herhaalde en bij het koersdoel van €22,50 bleef.

Een klein aanbod van aandelen deed Telegraaf Media Groep met 4,6% dalen naar €6,11, omdat John de Mol geen aandelen meer bijkoopt.

Op de lokale markt won Kiadis 1,9%. Het bedrijf heeft goedkeuring gekregen voor zijn onderzoeksplan rond het gebruik van zijn leukemiemedicijn.

Volg DFT voor het laatste nieuws ook op Twitter