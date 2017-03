Rond half drie stond de AEX 0,1% lager op 509,01 punten. De AMX klom 0,2% naar 736,22 punten.

Elders in Europa had vooral Frankfurt de wind in de rug en won 0,7%, terwijl Parijs schommelde rond het slot van maandag.

Na de bescheiden verliezen op maandag wezen de indexfutures op een vlak begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Beleggers waren weer enigszins bekomen van het debacle rond de nieuwe zorgwet in de VS. De vraag is in hoeverre deze nederlaag voor Donald Trump een voorbode vormt voor zijn economische plannen.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, geeft aan dat na de kleine correctie van de koersen in de voorbije handelsdagen vanwege het afblazen van het nieuwe Amerikaanse zorgplan, de rust weer is teruggekeerd op het Damrak. "Op Wall Street was maandag al zichtbaar dat koopjesjagers weer actief werden nadat de markt daar 'oversold' was geraakt."

Na het tot u toe zeer voorspoedig verlopen eerste kwartaal van 2017 voor de aandelenmarkten hebben beleggers momenteel even de blik gericht op andere zaken, zoals IPO-meetings en roadshows, stelt Bonsee. "Het is verder wachten op nieuwe impulsen die het sentiment in het tweede kwartaal zullen bepalen. Het cijferseizoen voor bedrijven in Amerika dat halverwege april weer begint, kan richting gaan geven nu het spel van de centrale bankiers voorlopig is gespeeld."

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 3,4% stevig aan kop. KBC handhaafde zijn koopadvies en plek op de favorietenlijst voor Galapagos. Het koersdoel werd met €10 verhoogd naar €80.

Speciaalchemiebedrijf DSM klom 1,5%, na door de Britse bank Liberum op de kooplijst te zijn geplaatst.

Gemalto steeg 1,6%. Goldman Sachs greep de recente koersval volgend op de winstwaarschuwing aan om de digitaal beveiliger van de verkooplijst te halen.

De financiële waarden kregen weer wat kleur op de wangen na de eerdere terughoudendheid. ING en Aegon dikten beide 0,3% aan.

AkzoNobel leverde 0,8% in. De verfproducent die in de belangstelling staat van de Amerikaanse belager PPG presenteert op 19 april zijn nieuwe strategie. Volgens Bonsee is voor het slagen van de overnamedeal van belang dat PPG er voor kan zorgen dat er een vriendelijk bod op tafel komt te liggen. Randstad onderging een koersdaling van 1,2%. Hekkensluiter Unibail Rodamco werd 1,4% lager gezet door beleggers.

Bij de middelgrote fondsen stond BE Semiconductor Industries met een winst van 2,5% bovenaan. ASR (+1,9%) lag ook goed in de markt.

Smallcap Basic-Fit klom 1% tot €15,90, nadat ING zijn koopadvies herhaalde en bij het koersdoel van €22,50 bleef.

Fagron schoot 4,2% omhoog naar €12,36. KBC heeft het koersdoel van de toeleverancier voor apotheken stevig opgetrokken van €8,5 naar €12 onder handhaving van het 'houden-advies'.

Telegraaf Media Groep sloeg een stevig verlies om naar een plus van 1,1% op €6,47, weer dicht tegen het ongevraagde overnamebod van €6,50 per aandeel die John de Mol heeft neergelegd.

Op de lokale markt won Kiadis 2,6%. Het bedrijf heeft goedkeuring gekregen voor het onderzoeksplan rond het gebruik van zijn leukemiemedicijn.

