De AEX-index eindigde 0,3% hoger op 513,6 punten. De Midkap sloot 0,2% lager op 736,9 punten.

De indices in Frankfurt, Parijs en Londen eindigden 0,3% tot 0,5% hoger.

Wall Street noteerde 0,2% lager na de stevige winst een dag eerder

De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,1% in de plus.

Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer stelde vast dat het Damrak al een tijdje rond het zelfde niveau blijft hangen. "We zitten ook duidelijk in een stiltegebied. Dat heb je aan het eind van het kwartaal. Dan begint de gesloten periode waarin bedrijven geen commentaar mee kunnen geven. Beleggers gaan dan zoeken naar andere inspiratiebronnen, zoals wat Trump of May zeggen."

Bender zag wel mogelijkheden voor de AEX-index om naar boven door te breken. "Dat kan als de bedrijfscijfers veel beter zijn dan verwacht, of door een vorm van politieke opluchting, misschien uit Frankrijk of Duitsland.

De AEX-index werd woensdag aangevoerd door biotechbedrijf Galapagos (+3%).

Oliereus Shell hielp de AEX-index omhoog nadat de olieprijs scherp steeg, in reactie op het nieuws over afgenomen olievoorraden in de VS. Shell won 1,1%.

KPN kreeg er 0,8% bij. Effectenhuis Bernstein verhoogde zijn beleggingsadvies voor het telecomconcern naar 'market

Unilever won 0,8%. Verzekeraar Nationale Nederlanden steeg 0,3%, terwijl branchegenoot Aegon juist 0,9% lager sloot.

Philips riep in de Verenigde Staten ruim 47.000 defibrillatoren terug vanwege mogelijke elektronische problemen. Het aandeel Philips sloot desondanks 0,1% hoger.

Verffabrikant AkzoNobel (-0,8%) wist opnieuw de aandacht op zich gericht. Bijna een kwart van de aandeelhouders van AkzoNobel zou topman Ton Büchner willen oproepen tot overleg met de Amerikaanse belager PPG Industries. AkzoNobel sloeg vorige week een tweede overnamebod van €90 per aandeel af. Zakenbank Morgan Stanley verlaagde haar beleggingsadvies voor AkzoNobel naar 'equal weight' bij een koersdoel van €77.

Uitzender Randstad viel uit de toon in de AEX met een koersverlies van 1,2%.

De Midkap werd aangevoerd door groothandel Sligro (+0,9%). Luchtvaartconcern Air France-KLM (-2%) was daarentegen een laagvlieger onder de Midkappers.

Funderingsspecialist Sif (-7,1%) publiceerde jaarcijfers, als een van de laatste bedrijven op Beursplein 5. De winst en omzet namen vorig jaar toe, maar de prognose voor 2017 van de bouwer van windmolens op zee viel analisten tegen.

Euronext noteerde 0,9% in het groen. De Europese Commissie liet weten niet akkoord te gaan met de overname van de London Stock Exchange door Deutsche Börse.

Chemiebedrijf Avantium liet weten dat ING de afgelopen week diverse keren aandelen Avantium heeft bijgekocht om de koers te stabiliseren. De bank was als zogeheten stabilisatie-agent betrokken bij de recente beursgang van het bedrijf. Avantium ging deze maand naar de beurs tegen een koers van €11. Het aandeel Avantium sloot woensdag 0,2% lager.