Rond kwart over negen noteerde de AEX-index 0,2% lager op 514,6 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,2% lager op 738,6 punten.

In Wall Street ging de Dow Jones-index gisteren 0,3% omhoog. In Japan daalde de Nikkei-index 0,8%.

Goed economisch nieuws kwam van wereldmacht China, waar de economische groei hoger was dan verwacht. UIt Duitsland kwam gemengd nieuws over de winkelverkopen, die flink lager waren dan een jaar geleden.

Uitzender Randstad ging voorop bij de hoofdfondsen met een winst van 0,4%. Vastgoedconcern Unibail volgde met een groei van 0,3%.

Grootste dalers in de AEX-index waren Philips en chipmachinereus ASML, beiden met een verlies van 0,6%.

De Taiwanese verzekeraar Fubon Financial Holding blijkt zijn aandelenbelang in Delta Lloyd te hebben verkocht aan NN. Een jaar geleden leek Fubon nog in de markt om zijn belang in Delta Lloyd flink uit te bouwen. Maar eind vorig jaar accepteerde Delta Lloyd een overnamebod van NN Group. Delta Lloyd steeg 0,1%, NN daalde 0,3%.

Biotechbedrijf Kiadis Pharma meldde dat het vorig jaar een kleiner nettoverlies heeft geboekt dan in 2015. Er werd evenwel nog geen omzet gedraaid door het bedrijf, dat werkt aan middelen tegen leukemie. Het aandeel daalde 9,4%

Winkelbedrijf FNG kreeg er 3,3% bij. De eigenaar van modeketens als Miss Etam en Brantano meldde een sterk 2016 achter de rug te hebben.

Snowworld steeg 0,8%. Uit een melding van toezichthouder AFM bleek dat miljardair Marc Coucke zijn belang in de skihallenuitbater flink heeft uitgebreid. De Belg heeft nu bijna een kwart van de aandelen.