Rond 12.10 uur stond de AEX-index 0,3% lager op 514,2 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,2% lager op 738,8 punten. In Londen (-0,5%), Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,1%) kleurden de koersenborden eveneens rood.

"De beurzen zijn een beetje richtingsloos sinds de Amerikaanse president Trump vorige week zijn zorgplannen er niet doorheen kreeg", zei marktanalist Ron van der Does (IG Markets). "Beleggers staan nu voor de keuze wat zij gaan doen. Zij kunnen uitstappen, maar waar ga je dan met je geld heen? Bovendien blijven de economische indicatoren goed en blijft de ECB de beurzen steunen." Volgens de beursman kunnen de beurzen de komende weken wel tijdelijk een stapje terug doen vanwege de Franse presidentsverkiezingen. Het positieve beurssentiment kan eveneens gedrukt worden door de vertraging die president Trump mogelijk oploopt bij het uitvoeren van zijn economische plannen.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met kleine verliezen. De beurzen in New York sloten donderdagavond ruim een kwart procent hoger. Goed nieuws kwam vanochtend uit China, waar de economische groei hoger was dan verwacht.

In de AEX ging Gemalto aan kop met een winst van 0,7%. De digitaal beveiliger krabbbelde daarmee op na de koersdreun van vorige week na het afgeven van een winstwaarschuwing.

Vastgoedreus Unibail-Rodamco (+0,6%) hield de voeten vandaag ook droog. Vermogensbeheerder Schroder prees het bedrijf in een rapport voor zijn focus op de allerbeste winkelgebieden.

Unilever was met een verlies van 1,2% de grootste daler onder de hoofdfondsen. ABN Amro heeft zijn advies voor het voedings- en levensmiddelenconcern verlaagd naar 'verkopen'. Investeringsbank Bryan, Garnier & Co stelde dat het opwaartse potentieel van Unilever 'gering' is. De investeringsbank verwacht van Unilever geen grote koerswijzigingen na het mislukte overnamebod van Kraft Heinz.

De Taiwanese verzekeraar Fubon Financial Holding blijkt zijn aandelenbelang in Delta Lloyd te hebben verkocht aan NN. Een jaar geleden leek Fubon nog in de markt om zijn belang in Delta Lloyd flink uit te bouwen. Maar eind vorig jaar accepteerde Delta Lloyd een overnamebod van NN Group. Delta Lloyd steeg 0,1%, NN daalde 0,7%.

Biotechbedrijf Kiadis Pharma meldde dat het vorig jaar een kleiner nettoverlies heeft geboekt dan in 2015. Er werd evenwel nog geen omzet gedraaid door het bedrijf, dat werkt aan middelen tegen leukemie. Het aandeel leverde 6,1% in.

Winkelbedrijf FNG zakte 1,8%. De eigenaar van modeketens als Miss Etam en Brantano meldde een sterk 2016 achter de rug te hebben, maar beleggers hadden blijkbaar op meer gerekend.

Snowworld steeg 0,8%. Uit een melding van toezichthouder AFM bleek dat miljardair Marc Coucke zijn belang in de skihallenuitbater flink heeft uitgebreid. De Belg heeft nu bijna een kwart van de aandelen. Eerder deze week werd duidelijk dat topman Koos Hendriks zijn belang in Snowworld had teruggebracht van 67,8% naar 49,5%.

