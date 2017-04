Rond kwart voor één stond de AEX-index 0,2% hoger op 517,5 punten. Vlak na opening bereikte de beursgraadmeter een jaartop van 518,06 punten. De Midkap noteerde 0,2% in de plus op 744,7 punten.

In Londen, Parijs en Frankfurt stonden de indices 0,2% lager tot 0,2% hoger.

Beleggers zijn deze week vooral gericht op de Amerikaanse banencijfers die vrijdag worden gepubliceerd. Woensdagavond zal ook de publicatie van de notulen van de Amerikaanse centrale bank de aandacht trekken op de beurzen.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met kleine plussen. De Japanse Nikkei sloot vanochtend 0,4% hoger.

In de AEX was chemiebedrijf DSM de grootste stijger met een winst van 1,3%.

Boskalis steeg 1,5%. De baggeraar heeft met de Belgische partner Jan De Nul de opdracht verworven voor het verdiepen en verbreden van het toegangskanaal van de containerhaven van Mumbai in India. Met de opdracht is een bedrag van €250 miljoen gemoeid, waarvan Boskalis de helft opstrijkt.

AkzoNobel klom 0,8%. De verffabrikant kreeg een koopadvies van ABN Amro.

Unilever koerste 0,3% hoger. Branchegenoot Reckitt Benkiser kondigde aan zijn voedingstak te willen afstoten na de overname van de Amerikaanse babyvoedingsfabrikant Mead.

Onder de hoofdfondsen bleef ASML (+0,1%) iets achter. Positief was wel dat de chipmachinefabrikant een nieuw logistiek centrum in Veldhoven gaat bouwen om de groeiende vraag van klanten te kunnen opvangen. ING (-1%) was de grootste daler in de AEX.

De Midkap werd aangevoerd door ingenieurskantoor Arcadis (+1,4%). Navigatiebedrijf TomTom (-1%) had daarentegen een mindere start van de nieuwe handelsweek.

AMG, producent van specialistische metalen, meldde over grotere reserves in Brazilië te beschikken dan eerder werd gedacht. Daarbij gaat het vooral om lithium en tantalum. Het aandeel AMG won 8,9%.

Telegraaf Media Groep steeg 5% naar €6,50. Op de beurs werd er rekening mee gehouden dat Talpa-oprichter John de Mol het opkopen van aandelen TMG heeft hervat nadat hij er vorige week tijdelijk mee stopte.

Beursbedrijf Euronext (-0,1%) sloot een overeenkomst met branchegenoot ICE voor de afhandeling van derivatentransacties. Daarmee reageert de uitbater van onder meer de aandelenbeurs in Amsterdam op de afgeketste overname van LCH.Clearnet, waarmee het nu nog zaken doet op het gebied van clearingdiensten.

Basic-Fit stond onveranderd De keten van sportscholen kondigde aan dat Kees van der Graaf de nieuwe president-commissaris wordt. Voormalig Unilever-directeur Van der Graaf heeft eveneens de voorzittershamer in handen bij brillenverkoper GrandVision.

Vrijdagavond werd bekendgemaakt dat beursplatform The Order Machine (TOM) stopt te bestaan. Aandeelhouders als ABN Amrol Clearing en BinckBank moesten de afgelopen jaren verschillende malen financieel bijspringen, terwijl nooit winst werd gemaakt. BinckBank (-1,2%) gaf bij zijn jaarcijfers al aan zijn belang van ruim een kwart in TOM volledig te hebben afgeschreven.

Volg het nieuws en de geldtips van DFT nu ook via WhatsApp