'Vlakke opening beurs Amsterdam'

VEON wil met de notering op het Damrak zijn Europese investeerdersbasis verbreden. Het concern kondigde eerder dit jaar aan zijn naam in VEON te veranderen.

Biotechnoloog Galapagos kondigde drie nieuwe Fase 2-patiëntenstudies aan met zijn medicijn filgotinib. De onderzoeken richten zich op het syndroom van Sjögren, de ziekte van Bechterew en zogeheten psoriatische artritis, wat een vorm van ontstekingsreuma is. De studie voor het syndroom van Sjögren, een auto-immuunziekte, wordt door samenwerkingspartner Gilead geleid. Bij de andere twee onderzoeken zal Galapagos zelf de leiding nemen.

Aperam

Aperam heeft de verkoop van het onderdeel Stainless Services & Solutions Tubes Europe aan het Duitse Mutares afgerond. Het betreft Aperams activiteiten op het gebied van roestvrijstalen buizen in het Franse Ancerville en Annecy. Die waren goed voor een jaaromzet van 64 miljoen euro, de overnameprijs werd niet gemeld.

John de Mol lijkt zijn overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep (TMG) nog niet te hebben opgegeven. Talpa, het bedrijf van De Mol, heeft zijn belang in TMG opnieuw vergroot, zo bleek maandagavond. Het is voor het eerst in ruim een week dat De Mol weer aandelen TMG inslaat. De mediamagnaat is in een overnamestrijd om TMG verwikkeld met Mediahuis.

Agenda

Op de macro-economische agenda staan onder meer cijfers over de detailhandelsverkopen in de eurozone, de Amerikaanse fabrieksorders en de orders voor duurzame goederen in de VS.

De AEX-index sloot maandag 0,6 procent in de min op 513,45 punten. De MidKap verloor een fractie tot 742,87 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,7 procent. Op Wall Street lieten de graadmeters kleine verliezen zien.

De euro werd voorbeurs voor 1,0670 dollar verhandeld, tegen 1,0651 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 49,99 dollar. Brent werd 0,5 procent goedkoper op 52,87 dollar per vat.