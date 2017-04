Rond half drie noteerde de AEX 0,1% lager op 513,20 punten. De AMX zakte 0,3% naar 740,90 punten.

Elders in Europa kwamen de beursgraadmeters ook nauwelijks van hun plaats. Frankfurt verloor 0,2% en Parijs raakte fractioneel kwijt.

Na de kleine verliezen op maandag wezen de indexfutures op een licht lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Voor vandaag staat er weinig op de agenda. Het meest interessante voor beleggers is het televisiedebat vanavond tussen de Franse presidentskandidaten.

Volgens Rein Schutte, vermogensbeheerder bij Indexus, kijken beleggers even de kat uit de boom voorafgaand aan de start van het Amerikaanse cijferseizoen voor bedrijven die halverwege april gaat beginnen. Ook de belangrijke banencijfers uit de VS later deze week werkt een afwachtende houding in de hand, stelt Schutte. Wel wijst hij er op dat zorgen dat de Franse populist Le Pen er met de overwinning in de presidentsverkiezingen vandoor gaat, zijn afgenomen.

Schutte meent dat de prestaties van de aandelenemarkten over het tweede kwartaal mede zullen afhangen van de acties waar de Amerikaanse president Donald Trump nog meekomt. "De glans van Trump is er een beetje af nadat hij het nieuwe zorgplan er niet doorheen kreeg. De grote vraag is hoeveel van zijn beloftes daadwerkelijk kunnen worden ingelost en op welke termijn. Verder is het afwachten in hoeverre bedrijven al positieve uitlatingen gaan doen over vooruitzichten in de rest van het jaar."

In de ochtend kwam opbeurend nieuws uit de eurozone. De detailhandelsverkopen stegen in februari met 0,7% iets harder dan verwacht.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Galapagos met een plus van 2,3% bovenaan. Het biotechnologiebedrijf kondigde drie nieuwe studies aan. Schutte benadrukt dat Galapagos vooralsnog goede studieresultaten boekt en met Gilead een goede samenwerkingspartner heeft.

Industrieel toeleverancier Aalberts klom 0,4%. RD Shell dikte gesteund door de oplopende olieprijs (Brent) 0,7% aan.

De financiële waarden NN Group en ABN Amro stonden met minnen van 0,9% en 1,7% in de onderste regionen.

Ahold Delhaize zakte 1,3%, na een verkoopadvies van het Britse Redburn. KPN keek tegen een verlies van 1,1% aan.

Bij de middelgrote fondsen viel ASMI met een min van 1,9% enigszins uit de toon. Voor OCI werd 1,5% minder betaald.

Chemicaliëndistributeur IMCD daarentegn klom 0,4%, terwijl Philips Lighting 1,5% er bij kreeg tot €27,41, het hoogste niveau sinds de beursnotering in mei vorig jaar.

Smallcap TMG zakte 1,2% naar €6,46. Maandag vergrootte Talpa zijn belang in het mediabedrijf tot 28,7%. Bij een verdere uitbreiding tot minimaal 30% zal het bedrijf van John de Mol een overnamebod op de overige aandelen moeten uitbrengen. Het Vlaamse Mediahuis en VP Exploitatie hebben 60% in handen.

Veon, voorheen Vimpelcom, maakte zijn debuut op het Damrak. Afgaande op de slotkoers op de Nasdaq maandagavond, wist het Russische telecombedrijf 5,2% te winnen.