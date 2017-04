Galapagos geeft kleur aan Damrak

Bij kalme handel eindigde de AEX 0,1% hoger op 514,05 punten. De AMX zakte 0,2% naar 741,79 punten.

Elders in Europa werd de stemming ook positief. Frankfurt en Parijs konden 0,1% en 0,2% bijschrijven.

Volgens Hans de Jonge van Degroof Petercam was het een combinatie van factoren waardoor beleggers een afwachtende houding aannamen. In de eerste plaats wijst hij op het tv-bebat tussen de Franse presidentskanidaten later vandaag die als excuus werd aangegrepen om het rustig aan te doen. "Het zal positief zijn voor het beursklimaat als Le Pen naast de overwinning grijpt, maar ik hou nog een slag om de arm over de definitieve uitslag."

Verder kijken beleggers uit naar cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt later deze week die een indicatie geven hoe de economie in de VS er voorstaat, stelt de Jonge. "Het is verder afwachten of de Amerikaanse president Donald Trump zijn plannen om de vennootschapsbelasting te verlagen uit kan voeren. Tot nu toe is Trump alleen maar bezig geweest met het terugdraaien van het beleid van zijn voorganger Obama." Wall Street werkte bij het slot van Europa het verlies weg.

Na de succesvol verlopen eerste drie maanden van het jaar is De Jonge ook positief gestemd voor de aandelenbeurzen in het tweede kwartaal. "De rente is nog steeds laag en om rendement te behalen zijn er nog steeds weinig alternatieven voor aandelen. Wel ben ik iets voorzichtiger doordat het verder uitblijven van succes voor Trump een flinke correctie in de hand kan gaan werken."

In de ochtend kwam opbeurend nieuws uit de eurozone. De detailhandelsverkopen stegen in februari met 0,7% iets harder dan verwacht.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Galapagos met een plus van 1,9% bovenaan. Het biotechnologiebedrijf gaf aan onderzoeken te gaan doen naar de bredere toepasbaarheid van zijn kandidaatmedicijn filgotinib. Rein Schutte van Indexus benadrukt dat Galapagos vooralsnog goede studieresultaten boekt en met het Amerikaanse farmaciebedrijf Gilead een sterke samenwerkingspartner heeft.

Geholpen door de oplopende olieprijs (Brent) die de weg omhoog weer insloeg tot boven de $54 per vat dikte RD Shell 0,7% aan. Voor ArcelorMittal werd 1,1% meer neerglegd.

De financiële waarden NN Group en ABN Amro stonden met minnen van 1,2% en 0,7% in de onderste regionen.

Hekkensluiter Ahold Delhaize zakte 1,7%, na een verkoopadvies van het Britse Redburn. KPN keek tegen een verlies van 1% aan.

Bij de middelgrote fondsen viel ASMI met een min van 1,9% enigszins uit de toon. Voor OCI werd 1,5% minder betaald.

Chemicaliëndistributeur IMCD daarentegen klom 1,2%. Philips Lighting tikte even het hoogste niveau sinds de beursnotering van mei vorig jaar op €27,51, maar liet uiteindelijk 0,2% liggen op €26,95.

Smallcap TMG zakte 0,2% naar €6,52 Maandag vergrootte Talpa zijn belang in het mediabedrijf tot 28,7%. Bij een verdere uitbreiding tot minimaal 30% zal het bedrijf van John de Mol een overnamebod op de overige aandelen moeten uitbrengen. Het Vlaamse Mediahuis en VP Exploitatie hebben 60% in handen.

Veon, voorheen Vimpelcom, maakte zijn debuut op het Damrak als tweede notering. Afgaande op de slotkoers op de Nasdaq maandagavond, wist het Russische telecombedrijf 9% te winnen.