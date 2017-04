Rond 10.00 uur stond de AEX op een winst van 0,3% op 515,5 punten. De Midkap noteerde 0,03% in de plus op 742 punten. De koersenborden in Londen (+0,4%) en Parijs (+0,1%) kleurden eveneens groen, terwijl Frankfurt (-0,2%) licht in het rood dook.

Ook elders vertoonden beurzen weinig uitschieters. Wall Street sloot dinsdagavond met lichte winsten. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,3% in de plus. Het aandeel Toshiba won er 4%.

De AEX werd aangevoerd door staalfabrikant ArcelorMittal (+1,7%). SBM Offshore klom 1,4%. De offshore dienstverlener dingt mee naar een opdracht van het Braziliaanse Petrobras voor het eerste drijvende olie- en productieopslagplatform voor het olieveld Libra.

Royal Dutch Shell (+1,2%) meldde diverse activiteiten op het gebied van LPG in Hongkong en Macau te hebben verkocht aan DCC Energy. De ondernemingswaarde van de onderdelen betreft ruim $150 miljoen.

Unilever noteerde 0,3% in de plus. Het voedings- en wasmiddelenconcern kreeg een koopadvies van de Spaanse Banco Sabadell met een koersdoel van €52.

Digitaal beveiliger Gemalto (-1,3%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Verzekeraar NN (-1%) had ook een mindere dag.

In de Midkap stond ASR staat in de belangstelling. De Nederlandse Staat heeft zijn belang in de verzekeraar afgebouwd tot 37,5%. De aandelen werden verkocht voor €25,75 per stuk, waarmee de Staat in totaal circa €515 miljoen ophaalde. Op de beurs koerste het aandeel ASR 0,2% hoger op €26,21.

Air France-KLM (+1,3%) was de grootste stijger onder de Midkappers. Navigatiespecialist TomTom (-1,1%) bleef daarentegen iets achter.

Bij de smallcapfondsen was Sif Holding een opvallende stijger met een winst van 3,6%. De platformbouwer herstelde daarmee iets van de koersdreun van vorige week na het afgeven van een teleurstellende verwachting voor 2017.

Nedap (-0,7%) gaf een update over de eerste maanden van dit jaar. De Nederlandsche Apparatenfabriek zag de omzet met ongeveer 7% groeien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, maar gaf in zijn handelsbericht verder geen concrete cijfers.

Volg het nieuws en de geldtips van DFT nu ook via WhatsApp