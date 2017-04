Rond kwart over vier noteerde de AEX 0,6% hoger op 517,2 punten. De Midkap stond 0,3% hoger op 743,8 punten.

De eerdere hoogste slotstand werd afgelopen vrijdag neergezet op 516,54 punten. Dit is tevens het hoogste niveau sinds ultimo 2007.

De koersenborden in Londen, Parijs en Frankfurt stonden 0,1% lager tot 0,4% hoger.

De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,3% in de plus. Wall Street sprong vanmiddag naar een plus van 0,7% na goed ontvangen banencijfers.

"Het is wel redelijk rustig, beleggers hebben een afwachtende houding", zei handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. "Een punt is wat gaat plaatsvinden tijdens de ontmoeting van Trump met de Chinese president Xi donderdag. We zitten ook in een tussenseizoen", zei hij, doelend op deze stilteperiode tot het over enige weken weer kwartaalcijfers gaat regenen.

De AEX werd aangevoerd door Shell (+2,1%) , die mede profiteerde van de oplopende olieprijs. Het concern meldde diverse activiteiten op het gebied van LPG in Hongkong en Macau te hebben verkocht aan DCC Energy. De ondernemingswaarde van de onderdelen betreft ruim $150 miljoen.

ABN Amro zag de koers met 2% omhoogschieten.

SBM Offshore kreeg er 2% bij. De offshore dienstverlener dingt mee naar een opdracht van het Braziliaanse Petrobras voor het eerste drijvende olie- en productieopslagplatform voor het olieveld Libra.

Unilever noteerde 0,4% in de plus. Het voedings- en wasmiddelenconcern kreeg een koopadvies van de Spaanse Banco Sabadell met een koersdoel van €52.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,6%. Ook verzekeraar NN (-0,8%) had een mindere dag.

In de Midkap stond ASR in de belangstelling. De Nederlandse Staat heeft zijn belang in de verzekeraar afgebouwd tot 37,5%. De aandelen werden verkocht voor €25,75 per stuk, waarmee de Staat in totaal circa €515 miljoen ophaalde. Het aandeel steeg 0,3%.

Air France-KLM (+2,7%) was de grootste stijger onder de Midkappers.

BinckBanck daalde 2,4%. De onlinebroker maakte woensdag bekend zich de komende vijf jaar als hoofdsponsor aan het wielerevenement Eneco Tour in Nederland en België te hebben verbonden.

Bij de smallcapfondsen was Sif Holding een opvallende stijger met een winst van 6,7%. De platformbouwer herstelde daarmee gedeeltelijk van de koersdreun van vorige week na het afgeven van een teleurstellende verwachting voor 2017. ABN Amro verhoogde vandaag het koersdoel voor het aandeel Sif met €4,50 naar €26 bij een ongewijzigd koopadvies.

Nedap (-0,2%) gaf een update over de eerste maanden van dit jaar. De Nederlandsche Apparatenfabriek zag de omzet met ongeveer 7% groeien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, maar gaf in zijn handelsbericht verder geen concrete cijfers.

