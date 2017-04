'AEX opent lager'

Bij de bedrijven staat zwaargewicht Unilever in de schijnwerpers. Het concern gaf aan uit de productie van margarine en ander smeerbaar broodbeleg te stappen. Het is een van de maatregelen die het was- en voedingsmiddelenconcern treft om winstgevender te worden. Daarmee moet ook het rendement voor aandeelhouders worden opgekrikt.

In Amsterdam reageert het aandeel Shell mogelijk op het bericht dat het concern een belang van 50 procent in een gasveld in Nieuw-Zeeland aan samenwerkingspartner Todd Energy heeft verkocht. Als onderdeel van de transactie neemt Shell het belang van zijn partner van 50 procent in Shell Todd Oil Services over.

Galapagos

Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in een onderzoek met ontstekingsremmer filgotinib. Dat levert het biotechnologiebedrijf een betaling op van 10 miljoen dollar van samenwerkingspartner Gilead.

Chemiebedrijf Avantium is deze week opnieuw meerdere keren te hulp geschoten door ING. De bank heeft opnieuw aandelen bijgekocht om de koers van het bedrijf te stabiliseren. De bank is als zogeheten stabilisatie-agent betrokken bij de beursgang van Avantium, die medio maart plaatsvond.

Deutsche Bank

In Frankfurt staat Deutsche Bank in de belangstelling, vanwege de uitgifte van nieuwe aandelen. Volgens Bloomberg tonen beleggers veel interesse in de emissie, die moeten zorgen voor een stevigere kapitaalpositie van de bank. Voor 95 procent van de nieuw uit te geven stukken zouden al kopers zijn gevonden.

De AEX sloot woensdag met een winst van 0,2 procent op 514,89 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 742,85 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt zakten 0,2 en 0,5 procent. De FTSE in Londen kreeg er een fractie bij.

De euro werd donderdagochtend voor 1,0675 dollar verhandeld, tegen 1,0660 dollar bij het slot van de Europese aandelenbeurzen op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 50,92 dollar. Brent werd 0,4 goedkoper, bij 54,13 dollar per vat.