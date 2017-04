Een verkleining van de balans van de Fed kan worden gezien als een inperking van het stimuleringsbeleid. Dat zorgde woensdag voor behoorlijke nervositeit bij beleggers. Op Wall Street gingen de eerdere koerswinsten in rook op en werden woensdag bij het slot rode cijfers op de borden gezet. Fed-bestuurder John Williams liet donderdag weten dat het gepast zou zijn als de Fed tegen het einde van dit jaar begint met het afbouwen van de balans.

Trump heeft donderdag en vrijdag ontmoetingen met Xi op zijn buitenverblijf in Florida. Er wordt met spanning gekeken in welke sfeer die bijeenkomsten gaan verlopen na de felle kritiek die Trump had geuit op onder meer het Chinese valutabeleid. Verder zijn de markten onzeker over het economische beleid van de Amerikaanse president na berichten dat de door hem gewenste belastinghervormingen waarschijnlijk langer op zich zullen laten wachten.

CarMax

Voorbeurs kwam een cijfer naar buiten over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Die zijn vorige week met 25.000 gedaald tot 234.000. Economen rekenden in doorsnee op 250.000 aanvragen. Vrijdag wordt het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd.

Wat betreft bedrijfsresultaten zijn er cijfers van de verkoper van tweedehands auto's CarMax, de producent van wijn, bier en sterke drank Constellation Brands en de interieurwinkelketen Bed Bath & Beyond.

Dow-Jones

Verder werd bekend dat een Amerikaanse rechter goedkeuring heeft gegeven voor de overname van de producent van onder meer organische levensmiddelen WhiteWave Foods door het Franse Danone ter waarde van 10,4 miljard dollar. De transactie zal nu naar verwachting binnen enkele dagen worden afgerond.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,2 procent lager op 20.648,15 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag naar 2352,95 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,6 procent in bij 5864,48 punten.